Соня всегда опережала Аллу: экс-муж Пугачевой рассказал о "войнах" между народными артистками

Шоу-бизнес

В 70-х годах сложно было найти более популярного режиссера, чем Александр Стефанович. Он не только создавал художественные и документальные фильмы, но еще и прожил несколько лет в браке с Аллой Пугачевой. Именно второй супруг разработал сценический образ Примадонны и помог ей добиться всенародной популярности, пишет «Стархит».

Сейчас Стефанович не стесняясь заявляет, что он сделал звездой не только Аллу Борисовну, но и Софию Ротару. Последняя снялась у режиссера в ленте «Душа». Тогда их возможный тайный роман широко обсуждали в кулуарах. Сам Александр Борисович всегда восхищался артисткой, которая обладала не только сильным голосом, но и природным обаянием.

«Соня — это особая история. Молодая, красивая. Я просто был очарован ею. Я слышал, как она поет „Мой белый город, ты цветок из камня“. Знаете, это именно я сделал Соню такой, какой она стала сейчас. Впрочем, как и свою бывшую жену», — заявил Стефанович в интервью КП.

Александр Стефанович развелся с Пугачевой в 1981 году

При этом режиссер не стал отвечать на прямой вопрос о романтических отношениях с Ротару. Вместо этого он прокомментировал соперничество Софии Михайловны и Аллы Борисовны. По словам Стефановича, артистки никогда не конфликтовали, хотя и регулярно боролись за звание самой популярной певицы Советского Союза.





«Никогда друг друга не поносили, уважительные отношения всегда были, общие гримерки были. Другое дело, что Соня всегда опережала Аллу! Соня первой получила народную Молдавии, потом Украины, потом СССР, ордена ей давали, у нее гастролей было больше. Любимица начальства», — рассказал режиссер.

При этом даже Стефановичу сложно определиться, кто в те годы был популярнее. Обе артистки внесли большой вклад в развитие искусства в СССР. Позднее, когда Советский Союз распался, и Пугачева, и Ротару сменили репертуар. Певицы до сих пор выступают на концертах и корпоративах, хотя с возрастом они и снизили творческую активность.

Сам Стефанович снял свой последний, на данный момент, фильм еще в 2015 году. Сейчас он редко дает интервью, но неизменно благодарит Аллу Пугачеву за те четыре года, что они провели рядом. Пусть брак режиссера и его музы был коротким, но зато благодаря этому союзу родился тот самый знакомый всем образ Примадонны.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 15 апреля легенде советской эстрады Алле Пугачевой исполнилось 70 лет. Примадонна в этот день не устраивала пышных торжеств, а принимала подарки и поздравления от самых близких в семейном замке в подмосковной деревне Грязь. В этот день она даже отказалась от репетиции своего грандиозного сольного концерта. Многие звездные коллеги поздравили именинницу в сети, а некоторые преподнесли памятные подарки.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter