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Во Львове умер диссидент Валентин Мороз
Во Львове умер украинский диссидент, борец с коммунистическим режимом Валентин Мороз. Он скончался во вторник, 16 апреля, на следующий день после того, как отметил свое 83-летие. Ранее сообщалось о смерти украинского поэта, прозаика и политического деятеля Ивана Драча.
«Ушел из жизни один из легендарных борцов с коммунизмом, автор блестящих самиздатовских текстов 1960—1970-х годов Валентин Мороз. На фото — 40 лет назад, через несколько дней после освобождения и отъезда на запад он держит в руках портрет лагерного товарища Левка Лукьяненко», — сообщил в социальных сетях журналист Вахтанг Кипиани.
Валентиин Я́ковлевич Морооз родился 15 апреля 1936 года в Волынской области. В первый раз был арестован в сентябре 1965 года и осужден за антисоветскую агитацию и пропаганду к четырем годам лагерей. Срок отбывал в мордовской колонии. Вскоре после освобождения, 1 июня 1970 года, был вновь арестован и в ходе закрытого судебного процесса приговорён к 9 годам лишения свободы и 5 годам ссылки. Девять лет спустя Валентина Мороза и еще четверых политических заключенных обменяли на двоих граждан СССР, которых в США обвиняли в шпионаже.
Валентин Мороз сначала жил в США, потом в Канаде, а в 1990 году вернулся в Украину.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на 90-м году жизни скончался знаменитый диссидент, соучредитель Украинской Хельсинской группы, автор «Акта провозглашения независимости Украины» Левко Лукьяненко.
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