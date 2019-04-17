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Клуб украинской премьер-лиги расстался с обладателем Кубка УЕФА
Донецкий «Олимпик», занимающий в чемпионате Украины 10-е место, расстался с главным тренером команды Вячеславом Шевчуком. 39-летний специалист проработал с коллективом всего полгода. Под его руководством дончане в премьер-лиге провели 14 матчей, в которых добыли только одну победу, шесть раз сыграли вничью и потерпели семь поражений, находясь в зоне переходных матчей.
Кроме того, «Олимпик» под началом Шевчука прекратил борьбу в Кубке Украины, проиграв в 1/8 финала «Шахтеру» (2:3).
Исполняющим обязанности главного тренера «Олимпика» назначен Игорь Климовский, который работал с молодежной командой донецкого клуба.
Напомним, что Вячеслав Шевчук в составе «Шахтера» семь раз становился чемпионом Украины, четырежды победил в национальном Кубке и трижды — в Суперкубке, а также завоевал Кубок УЕФА.
В 37 лет Вячеслав установил рекорд как самый возрастной капитан в истории сборной Украины (54 поединка в ее составе) и принял участие в чемпионате Европы-2016 во Франции.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что новым главным тренером «Львова» назначен 55-летний Богдан Блавацкий.
Фото ФК «Олимпик»
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