Клуб украинской премьер-лиги расстался с обладателем Кубка УЕФА

Спорт

Донецкий «Олимпик», занимающий в чемпионате Украины 10-е место, расстался с главным тренером команды Вячеславом Шевчуком. 39-летний специалист проработал с коллективом всего полгода. Под его руководством дончане в премьер-лиге провели 14 матчей, в которых добыли только одну победу, шесть раз сыграли вничью и потерпели семь поражений, находясь в зоне переходных матчей.

Кроме того, «Олимпик» под началом Шевчука прекратил борьбу в Кубке Украины, проиграв в 1/8 финала «Шахтеру» (2:3).

Исполняющим обязанности главного тренера «Олимпика» назначен Игорь Климовский, который работал с молодежной командой донецкого клуба.

Напомним, что Вячеслав Шевчук в составе «Шахтера» семь раз становился чемпионом Украины, четырежды победил в национальном Кубке и трижды — в Суперкубке, а также завоевал Кубок УЕФА.

В 37 лет Вячеслав установил рекорд как самый возрастной капитан в истории сборной Украины (54 поединка в ее составе) и принял участие в чемпионате Европы-2016 во Франции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что новым главным тренером «Львова» назначен 55-летний Богдан Блавацкий.

Фото ФК «Олимпик»



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