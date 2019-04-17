В Киеве пьяный иностранец разбил четыре авто: фото с места происшествия

Происшествия

В Киеве рано утром 17 апреля пьяный водитель-иностранец на BMW совершил масштабное ДТП по улице Николая Голего. Не справившись с управлением, он въехал сразу в четыре припаркованных рядом авто. Как сообщили в паблике Киев Оперативный, первым удар принял автомобиль Volkswagen, затем Mitsubishi (его после удара отбросило на дерево) и Mercedes, который от удара отбросило на стоящую рядом Toyota.

В ответ на возмущение автовладельцев водитель пытался сделать вид, что не понимает ни русский, ни украинский язык, а говорит только на арабском. В салоне его авто находились четыре женщины, которые рассказали, что распивали спиртное вместе, а затем решили отправиться по домам на автомобиле «кавалера».

Чтобы избежать расправы над ним, водитель BMW сделал вид, что ему плохо, и он с двумя женщинами отправился в больницу.

Напомним, 14 апреля на перекрестке проспекта Победы с улицей Туполева нетрезвый водитель устроил ДТП с участием трех автомобилей. А за несколько дней до этого на автозаправочной станции на Кольцевой дороге возмущенные водители примотали своего пьяного «коллегу» скотчем к столбу, чтобы он снова не сел за руль.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter