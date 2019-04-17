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- 13:07 В Киеве пьяный иностранец разбил четыре авто: фото с места происшествия
В Киеве пьяный иностранец разбил четыре авто: фото с места происшествия
В Киеве рано утром 17 апреля пьяный водитель-иностранец на BMW совершил масштабное ДТП по улице Николая Голего. Не справившись с управлением, он въехал сразу в четыре припаркованных рядом авто. Как сообщили в паблике Киев Оперативный, первым удар принял автомобиль Volkswagen, затем Mitsubishi (его после удара отбросило на дерево) и Mercedes, который от удара отбросило на стоящую рядом Toyota.
В ответ на возмущение автовладельцев водитель пытался сделать вид, что не понимает ни русский, ни украинский язык, а говорит только на арабском. В салоне его авто находились четыре женщины, которые рассказали, что распивали спиртное вместе, а затем решили отправиться по домам на автомобиле «кавалера».
Чтобы избежать расправы над ним, водитель BMW сделал вид, что ему плохо, и он с двумя женщинами отправился в больницу.
Напомним, 14 апреля на перекрестке проспекта Победы с улицей Туполева нетрезвый водитель устроил ДТП с участием трех автомобилей. А за несколько дней до этого на автозаправочной станции на Кольцевой дороге возмущенные водители примотали своего пьяного «коллегу» скотчем к столбу, чтобы он снова не сел за руль.
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