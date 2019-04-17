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«Слава Україні»: появилось мощное видео с пленным моряком Гриценко в российском суде
В Лефортовском райсуде Москвы, где украинских военнопленных наша делегация встретила аплодисментами, идет заседание, на котором рассматривается вопрос о продлении меры пресечения морякам.
Журналистке «Громадского» удалось задать вопрос капитану катера «Бердянск» Денису Гриценко. Отвечая на вопрос о самочувствии и настроении, военнопленный сказал: «Очень хорошо. Все хорошо, спасибо. Слава Украине! Мой привет Украине и лучшие пожелания».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина ожидает, что решение Международного трибунала по морскому праву относительно применения к России принудительных мер по освобождению военнопленных украинских моряков будет принято через месяц.
Также сообщалось, что в России заговорили о консультациях об освобождении 24 военнопленных моряков вместо рассмотрения этот вопрос в Международном трибунале по морскому праву.
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