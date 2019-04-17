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Кум Путина заявил о поддержке Зеленского
Оппозиционный политик и кум российского президента Виктор Медведчук, лоббирующий интересы Кремля по Донбассу, намерен поддержать на выборах кандидата в президенты Владимира Зеленского.
По словам Медведчука, президент Порошенко мира не хочет.
«Если Зеленский действительно хочет мира и восстановления экономического потенциала Украины, то наша партия (Оппозиционная платформа — За життя) поддержит его действия», — сказал Медведчук в интервью Financial Times.
По словам Медведчука, позиция российского президента Путина на счет данного вопроса пока четко не определена.
«Владимир Владимирович Путин не сказал мне во время нашей последней встречи, что он поддерживает Зеленского или выступает против Порошенко. Он только сказал, что мы будем работать с тем, кого изберут. Это все зависит от того, кого изберут и какие у них взгляды», — добавил Медведчук.
Напомним, в российских СМИ появилась информация о том, что президент Путин намерен раздавать жителям оккупированного Донбасса российские паспорта. Таким образом глава Кремля хочет поднять свой рейтинг и заполучить около двух миллионов потенциальных избирателей на будущих российских выборах.
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