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Было время, когда от линии фронта до Киева не было ни одной боевой части, — Порошенко
В течение последних пяти лет украинская армия была возрождена почти с нуля. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время публичной дискуссии с представителями гражданского общества, которая проходила 17 апреля в киевском телецентре «Карандаш».
«Я сейчас честно могу сказать, что очень много было минут, когда во время российского наступления у нас от линии соприкосновения, от линии фронта до Киева не было ни одной боевой части. В условиях войны мы сделали невозможное, потому что на создание одной бригады „натовские“ генералы говорили, что нужно минимум пять лет, а чтобы создать армию, речь идет о десятках лет. И когда они приезжают и видят, что удалось сделать за три-четыре-пять лет», — отметил президент.
При этом он уточнил, что речь идет не только о системе обеспечения, подготовки, перевооружении, запуске оборонной промышленности, но и о том, что «уровень мотивации, координации, совместимости со странами НАТО на сегодня просто поражает».
Глава государства назвал судьбоносным для Украины закон «О национальной безопасности Украины».
«Я уверен в том, что модернизация сектора безопасности и обороны, а не только ВСУ согласно стандартам НАТО является тем ориентиром, который приведет нашу страну к полномасштабному членству в Организации Североатлантического договора», — подчеркнул Порошенко.
Напомним, в ходе дискуссии Петр Порошенко сравнил вызовы, которые сейчас стоят перед страной, с теми, что были в 2013—2014 годах. Также президент подчеркнул, что наиболее эффективным способом для информирования общества являются дебаты кандидатов в президенты.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Петр Порошенко намерен 19 апреля принять участие в дебатах со своим оппонентом Владимиром Зеленским на НСК «Олимпийский». В связи с этим в штабе Порошенко просят Центризбирком перенести время дебатов в эфире «Громадского» в этот день.
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