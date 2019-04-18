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Можно получать больше: в ПФУ объяснили, как украинцам изменить вид пенсии
На протяжении I квартала 2019 года 499 пенсионеров сменили вид пенсионных выплат на другой в органах Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Об этом пишет АиФ со ссылкой на Главное управление фонда в Ровенской области.
Вопрос перехода может возникать в связи с тем, что выплаты назначаются гражданам страны по возрасту, по инвалидности или по случаю потери кормильца, и выбор другого варианта может быть более предпочтителен для украинцев.
«Согласно ст. 10 Закона Украины № 1058-IV
В соответствии со ст. 45 указанного Закона, «перевод с одного вида пенсии на другой осуществляется со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами на основании документов о страховом стаже, заработной плате (доходе) и других документов, содержащихся в пенсионном деле, а также дополнительных документов, которые получили органы Пенсионного фонда Украины».
Таким образом, при смене вида пенсии по желанию гражданина могут учесть зарплату за периоды страхового стажа, указанные в ч. 1 ст. 40 Закона.
В статье закона указано, что за весь период страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года, или любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 1 июля 2000 года независимо от перерывов и за весь период страхового стажа, начиная с 1 июля того же года, с применением показателя средней зарплаты, учтенного при назначении предыдущего вида пенсионных выплат.
«Если лицо после назначения пенсии по инвалидности продолжало работать и приобрело не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения (перерасчета) пенсии независимо от перерывов в работе, при переводе впервые с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту применяется показатель средней заработной платы за три предыдущих года», — уточняют в ПФУ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине помимо мартовского повышения пенсии запланировано еще две индексации выплат. В частности, планируется, что с 1 июля минимальная пенсия вырастет на 67 грн и достигнет показателя в 1564 гривен и в декабре на 74 гривен. Таким образом, к концу 2019 года украинские пенсионеры будут получать минимум 1638 грн в месяц.
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