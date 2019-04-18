Можно получать больше: в ПФУ объяснили, как украинцам изменить вид пенсии

Украина

На протяжении I квартала 2019 года 499 пенсионеров сменили вид пенсионных выплат на другой в органах Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Об этом пишет АиФ со ссылкой на Главное управление фонда в Ровенской области.

Вопрос перехода может возникать в связи с тем, что выплаты назначаются гражданам страны по возрасту, по инвалидности или по случаю потери кормильца, и выбор другого варианта может быть более предпочтителен для украинцев.

«Согласно ст. 10 Закона Украины № 1058-IV от 09.07.2003 „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“, лицу, имеющему право на разные виды пенсий (по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца), назначается один из этих видов пенсии по его выбору. При этом по собственному желанию можно изменить вид пенсии. Для того, чтобы выяснить целесообразность перехода с одного вида пенсии на другой, нужно обратиться в управление Пенсионного фонда Украины, выплачивающее пенсию», — говорится в сообщении ведомства.

В соответствии со ст. 45 указанного Закона, «перевод с одного вида пенсии на другой осуществляется со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами на основании документов о страховом стаже, заработной плате (доходе) и других документов, содержащихся в пенсионном деле, а также дополнительных документов, которые получили органы Пенсионного фонда Украины».

Таким образом, при смене вида пенсии по желанию гражданина могут учесть зарплату за периоды страхового стажа, указанные в ч. 1 ст. 40 Закона.

В статье закона указано, что за весь период страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года, или любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 1 июля 2000 года независимо от перерывов и за весь период страхового стажа, начиная с 1 июля того же года, с применением показателя средней зарплаты, учтенного при назначении предыдущего вида пенсионных выплат.

«Если лицо после назначения пенсии по инвалидности продолжало работать и приобрело не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения (перерасчета) пенсии независимо от перерывов в работе, при переводе впервые с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту применяется показатель средней заработной платы за три предыдущих года», — уточняют в ПФУ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине помимо мартовского повышения пенсии запланировано еще две индексации выплат. В частности, планируется, что с 1 июля минимальная пенсия вырастет на 67 грн и достигнет показателя в 1564 гривен и в декабре на 74 гривен. Таким образом, к концу 2019 года украинские пенсионеры будут получать минимум 1638 грн в месяц.

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