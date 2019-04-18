Украина

В России возмущены тем, что Беларусь и Казаxстан не xотят покупать товары из Крыма

Из-за санкций предприятиям аннексированного Крыма сложно продать свою продукцию на внешнем рынке. Товары с маркировкой «Сделано в Крыму» не хотят брать даже бывшие советские республики — Беларусь и Казахстан. Об этом российским СМИ заявил глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин

«Есть проблема выхода на рынки сбыта крымских товаропроизводителей, в том числе на экспорт. В свете нестабильной политической ситуации во многих местах настороженно относятся к реализации продукции с маркировкой „Сделано в Крыму“, в частности, Казахстан и Беларусь отказываются от закупки таких товаров», — сказал он.

Из-за сложной геополитической ситуации не могут помочь крымским предприятиям и в «Российском экспортном центре», который занимается поддержкой продвижения товаров на внешние рынки.

В связи с этим крымским предприятиям приходится регистрироваться в других регионах.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказывал недовольство в алрес российских властей, которые негласно вводят ограничения в отношении белорусских поставщиков, экспортирующих свои товары в РФ. Такие действия Кремля Лукашенко сравнил с санкциями. К тому в последнее время Беларусь пытается немного изменить вектор развития своей страны, дистанцируясь от России.

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