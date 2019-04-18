- 11:21 "На передовой 50 тысяч бойцов. Не забывайте о них": замглавы СНБО сдал кровь для раненных воинов
- 11:13 Команда московских врачей отправилась в Уфу спасать находящегося в коме Дмитрия Быкова
- 11:05 «Так меня даже при Украине не гнобили»: в ОРДО сепаратисты жалуются на отжим имущества и пытки
- 11:02 В Украине раскрыта масштабная автомобильная афера: сотни человек обмануты, миллионы гривен украдены
- 10:55 Уставшая, но счастливая: как прошел юбилейный концерт Пугачевой
- 10:54 США ввели новые санкции против Кубы и Венесуэлы. ЕС и Канада недовольны
- 10:54 Бой Джошуа — Миллер отменен
- 10:54 Уровень милитаризаци зашкаливает: в сети показали детские военные учения в Крыму
- 10:42 Плюс 20 и выше: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни
- 10:42 Двум студентам выписали штраф на 13,5 миллиона евро каждому из-за лесного пожара, вспыхнувшего на их пикнике
Уровень милитаризаци зашкаливает: в сети показали детские военные учения в Крыму (фото)
Россия, которая превратила оккупированный Крым в неприступную военную крепость, стянув туда новейшее вооружение и технику, проводит так называемую «патриотическую работу» среди населения, в первую очередь вовлекая в свои проекты молодежь. Сразу после празднования незаконного референдума, по всему полуострову стали готовиться к 9 мая и 75 годовщине освобождения Крыма от фашистов. Масштабными акциями охвачены школы, садики и даже детские оздоровительные курорты.
Фото очередной порции крымского «победобесия» опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.
На снимках давно забытая «Зарница» и нормы ГТО.
Евпатория Детский курорт Оздоровительный лагерь"Патриот"
Пользователи сети возмущаются и вспоминают свое «советское» детство с военными играми и ГТО.
«Сегодня ученица рассказала, что они должны сдавать ГТО. ГТО, !!! Да еще и в белых футболках. Хорошо хоть без комсомольского значка на груди. За время учебы при совке ни разу, ни единого раза мы не сдавали это сраное ГТО».
«Эта муштра меня в детстве доставала. Зачем моим внукам такое детство».
«Когда прекратят копировать совок? Уже настала новая эра. Очнитесь».
«Воспитывают новых Росляковых».
Ранее «ФАКТЫ» уже писали о детских праздниках «с военным колоритом» в Крыму.
Напомним, известный российский журналист Александр Невзоров считает, что аннексия Крыма стала для России точкой отсчета начала всех проблем и неприятностей.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.