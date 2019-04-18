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Общество

Уровень милитаризаци зашкаливает: в сети показали детские военные учения в Крыму (фото)

10:54 18 апреля 2019 56
дети в Крыму
Инф. «ФАКТОВ»

Россия, которая превратила оккупированный Крым в неприступную военную крепость, стянув туда новейшее вооружение и технику, проводит так называемую «патриотическую работу» среди населения, в первую очередь вовлекая в свои проекты молодежь. Сразу после празднования незаконного референдума, по всему полуострову стали готовиться к 9 мая и 75 годовщине освобождения Крыма от фашистов. Масштабными акциями охвачены школы, садики и даже детские оздоровительные курорты.

Фото очередной порции крымского «победобесия» опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

На снимках давно забытая «Зарница» и нормы ГТО.

Евпатория Детский курорт Оздоровительный лагерь"Патриот"

Пользователи сети возмущаются и вспоминают свое «советское» детство с военными играми и ГТО.

«Сегодня ученица рассказала, что они должны сдавать ГТО. ГТО, !!! Да еще и в белых футболках. Хорошо хоть без комсомольского значка на груди. За время учебы при совке ни разу, ни единого раза мы не сдавали это сраное ГТО».

«Эта муштра меня в детстве доставала. Зачем моим внукам такое детство».

«Когда прекратят копировать совок? Уже настала новая эра. Очнитесь».

«Воспитывают новых Росляковых».

Ранее «ФАКТЫ» уже писали о детских праздниках «с военным колоритом» в Крыму.

Напомним, известный российский журналист Александр Невзоров считает, что аннексия Крыма стала для России точкой отсчета начала всех проблем и неприятностей.

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