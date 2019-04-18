Команда московских врачей отправилась в Уфу спасать находящегося в коме Дмитрия Быкова

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Московские врачи из госпиталя имени Бурденко вылетают в Уфу, чтобы помочь в лечении писателя и журналиста Дмитрия Быкова. Об этом сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

По данным медиков Башкирии, за ночь изменений в состоянии 51-летнего Быкова не произошло. Журналиста продолжают поддерживать в медикаментозной коме. Показаний для перевода в Москву нет.

Напомним, Быкова госпитализировали в Уфе 16 апреля. Подозрения на инсульт не подтвердились.

Как сообщал Телеграм-канал Mash, Быкову, летевшему в Уфу, стало плохо еще в самолете. Но бортпроводники решили, что писатель пьян и не сразу стали оказывать ему медицинскую помощь. Сразу после того, как самолет приземлился, журналист был госпитализирован.

«ФАКТЫ» публиковали стихотворение Быкова, посвященное угрозам ядерной войны со стороны российского президента Путина. А все российские новости журналист разделил на две категории: возбуждение дел и военные приготовления.

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