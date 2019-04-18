73 на 27: опубликованы свежие рейтинги Порошенко и Зеленского (инфографика)

Украина

Во втором туре президентских выборов в Украине 52% украинцев готовы голосовать за шоумена Владимира Зеленского, а за действующего главу государства Петра Порошенко — 19% избирателей, 19% и 10% избирателей не определились или не намерены голосовать соответственно. Ранее сообщалось, что разрыв между кандидатами перед голосованием сократился.

Такие данные социологического исследования обнародовала группа «Рейтинг». Среди тех, кто намерен голосовать во втором туре, уровень поддержки Зеленского — 58%, Петра Порошенко — 22%, еще 20% со своим выбором не определились. Что же касается тех избирателей, которые придут на избирательные участки и уже определились со своим выбором, то за Владимира Зеленского готовы проголосовать 73% участников опроса, а за Петра Порошенко — 27% респондентов.

Социологи также выяснили, что 48% респондентов после выборов ожидают улучшения ситуации в стране, у 25% нет никаких надежд на изменения, а 10% респондентов ожидают ее ухудшения. Оптимистов больше среди жителей юга и востока, младшего поколения избирателей и сторонников Владимира Зеленского.



Социологи поинтересовались у респондентов, раскололи или объединили Украину нынешние президентские выборы. 24% процента участников опроса считают, что эта кампания усилила раскол. А вот 28% убеждены, что выборы, скорее, объединили страну. Больше всего тех, кто видит консолидирующие процессы, среди сторонников Зеленского.





Социологические исследования проводились 12−16 апреля 2019 года. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», согласно исследованиям Киевского международного института социологии, за Владимира Зеленского готовы голосовать 48,4% украинцев, 17% - за Петра Порошенко.



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