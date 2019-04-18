Доллар в Украине подорожает: озвучен прогноз до конца недели

Украина

Несмотря на то, что за прошедшую неделю гривня улучшила свои позиции по отношению к доллару, рынок продолжает ориентироваться на политическую ситуацию в стране, которая 21 апреля готовится голосовать за кандидатуру президента. На следующую неделю, после второго тура президентских выборов, эксперты прогнозируют незначительное падение национальной валюты и удорожание валюты США.

На ближайшую неделю на межбанке доллар может торговаться около 26,8 гривен, а наличный доллар в банках — 26,7−26,9 гривен.

В четверг, 18 апреля, курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 11 копеек до 26,85 грн/доллар, курс в покупке до 26,80 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 30,27 гривен за евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня утром торги по доллару на межбанке начались 26,8000 — 26,8500 грн/доллар, евро 30,2170 — 30,2706 грн/евро, российский рубль 0,4182 — 0,4192 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,8000 26,8500

EUR/UAH 30,2170 30,2706

RUB/UAH 0,4182 0,4192

По мнению финансовых аналитиков, в данном случае рынок ориентируется на результаты последних соцопросов по второму туру голосования на президентских выборах. На данный момент нет причин предполагать, что итоги второго тура могут радикально отличаться от данных текущих соцопросов. В таком случае значительной реакции валютного рынка не будет, так как он уже «учитывает» победу фаворита предвыборной гонки.

По данным Минфина, Национальный банк установил на 18 апреля 2019 года официальный курс гривни на уровне 26,6876 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 3 копейки.

Официальные курсы гривны по отношению к другим валютам установлены на следующем уровне:

Доллар — 26,68 гривни за доллар

Евро — 30,15 гривни за евро

Российский рубль — 4,17 гривни за 10 российских рублей.

В обменных пунктах Украины 18 апреля в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 8 копеек до 26,97 гривен за доллар, в покупке на 7 копеек до 26,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 30,51 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,50 — 26,90 гривен, продажи 26,90 — 27,15 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,74 гривен, продажи — 26,97 гривен за доллар.

Средний курс покупки евро составляет 30,07 гривен, продажи — 30,51 гривен за евро.

Ранее «ФАКТЫ» опубликовали прогнозы финансистов о том, что будет с экономикой Украины, если президентом останется Петр Порошенко, и чего нам ждать, если главой государства выберут Владимира Зеленского.

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