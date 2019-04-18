MARUV рассказала о будущей свадьбе

Шоу-бизнес

Скандальная украинская певица MARUV, которая отрезала волосы и кардинально сменила имидж, мечтает о пышной свадьбе. В откровенном интервью программе «Звездный путь» на канале «Украина» она рассказала, что они с мужем Александром давно расписались, а вот торжества по этому поводу не устраивали, все некогда было.

«Мы недолго встречались, почти сразу начали жить вместе и расписались потом. Я ему сказала, что я тебе не прощу, если ты мне не устроишь свадьбу. Поэтому на какую-нибудь годовщину мы сделаем крутую свадьбу, пригласим гостей. У меня очень большая семья, очень много родственников. Пожалуй, только моих родственников будет человек 40, мне кажется. Всех моих друзей, у меня много друзей, я еще со школьных лет дружу со многими людьми. Артистов приглашу. Короче, сделаю фееричную свадьбу», — призналась Анна Корсун.

Она также добавила, что мечтает о белом платье в ретро-стиле. Однако, когда планируется торжество, певица не уточнила. Сейчас у нее плотный гастрольный график. Она активно выступает в России и признается в любви местной публике.

Напомним, с мужем Александром Анна познакомилась еще в начале своей карьеры, когда подрабатывала певицей в стриптиз-клубе. Их познакомил общий друг. С первой же встречи между жгучей тогда брюнеткой Анной и высоким красавчиком Александром возникла симпатия.

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