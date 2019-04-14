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Maruv оскандалилась новым признанием о России
Украинская певица MARUV (Анна Корсун), чье развратное выступление в Москве вызвало волну гнева в сети, снова попала под шквал критики.
В своем Instagram певица опубликовала фото со своего выступления в Санкт-Петербурге.
«Saint Petersburg it was amazing! I’m in love with you» (Санкт-Петербург, это было восхитительно! Я влюблена в тебя), — написала Корсун в подписи к снимкам.
Такое заявление и стало причиной гнева подписчиков.
«Отак нає… ла весь народ. Зробила з себе жертву, прогриміла на весь світ відмовою від Євробачення, а сама спала і мріяла про Росію. Я з самого початку не вірила в „суровість контракту“. Хитро*опенька дєвочка. І рибку з'їла і …», «Украина хотела вас отправлять на Евровидение, ваши фанаты не верили что вы даёте концерты в России. Теперь видно, какая вы украинка», — пишут в комментариях под фото.
Впрочем, нашлись и те, кто до сих пор считает, что искусство вне политики.
Напомним, ранее Корсун заявила, что не хочет быть битой на политической арене.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что активно выступающая в России Светлана Лобода взбудоражила сеть откровенным фото.
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