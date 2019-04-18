18 апреля 1506 года в Риме началось строительство самого большого в мире христианского храма

История современности

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 18—24 АПРЕЛЯ

Почти 20 лет жизни Микеланджело потратил на создание купола собора Святого Петра, но так и не увидел своего детища завершенным

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24 апреля 1884 г. Гринвич утвержден как место прохождения нулевого меридиана.

24 апреля 1990 г. Запущен телескоп «Хаббл» — автоматическая обсерватория на орбите Земли.



Собор Святого Петра находится в том месте, где в древности размещались сады цирка императора Нерона. На арене сооружения, предназначенного для увеселения и зрелищ, обрели мученическую смерть сотни христиан. Туда в 66 году привели на казнь и апостола Петра. Ученик Иисуса, считавший, что недостоин такой же смерти, как Христос, попросил, чтобы его казнили другим способом. Нерон удовлетворил просьбу Петра — приказал распять апостола вниз головой. В память об этом событии первый православный император Константин приказал построить в 324 году базилику. По преданию, алтарь храма был расположен прямо над могилой Петра.

К XV веку базилика, простоявшая более тысячелетия, сильно обветшала, и решено было на ее месте возвести собор, который затмит своим великолепием все храмы мира и будет способствовать укреплению католической веры. Работы были поручены Донато Браманте, задумавшему величественное сооружение в виде греческого (равностороннего) креста. В 1506 году был заложен фундамент. В 1514 году работы продолжил Рафаэль. А после его смерти над созданием храма трудились Балдассаре Перуцци, Антонио да Сангалло.

В 1546 году начался период Микеланджело, хотя поначалу великий художник отказывался от работ, заявляя, что он не архитектор. Тем не менее руководил проектом 18 лет — до самой своей смерти. Все эти годы Микеланджело потратил на купол, но так и не увидел своего детища завершенным.

Микеланджело руководил сооружением купола 18 лет — до самой своей смерти

Вдохновителем следующего этапа строительства стал Папа Павел V. В 1605 году он призвал Карло Модерно переделать план собора. Греческий крест в облике здания, воплощенный Микеланджело, был превращен в латинский за счет удлинения продольной части. Также были пристроены боковые нефы, таким образом храм превратился в трехнефную базилику. Обновленная церковь сильно отличалась от задуманной Микеланджело. 18 ноября 1626 года состоялось ее освящение Папой Урбаном VII.

Расходы на строительство храма оказались столь велики, что для их покрытия Папе Льву X пришлось продать право на реализацию индульгенций в немецких землях великому магистру Тевтонского ордена Альбрехту Бранденбургскому. Злоупотребления магистра индульгенциями стали в результате одной из причин протестных идей Мартина Лютера, Реформации.

Купол собора Св. Петра — венец архитектурного творчества Микеланджело

В результате археологических раскопок, инициированных Пием XII в 40-х годах XX века, были обнаружены фундамент древнеримской базилики и развалины романского некрополя. При дальнейших исследованиях в одной из ниш некрополя в 1953 году были найдены мощи, завернутые в дорогую ткань пурпурного цвета. Находка дала основание утверждать, что, по всей вероятности, это и есть останки святого Петра. Сейчас они находятся в гробнице, которая называется «Исповедальня святого Петра». Спуститься в исповедальню можно по двойной мраморной лестнице, расположенной перед главным алтарем.

В центре собора на троне под золотым балдахином восседает святой Петр. В его левой руке ключи от Царствия небесного, переданные Иисусом. Правая рука поднята в благословляющем жесте. Статуя была создана в XIII веке Арнольфо Дикамбио по образу античной скульптуры. Считается, что если помолиться и приложиться к выступающей с постамента правой ноге святого, то это принесет счастье. За прошедшие века столько христиан просили у апостола защиты и благословения, что пальцы на его правой ступне полностью стерлись.

С разных сторон внутрь собора ведут пять дверей. Одна из них называется Святые врата. Изнутри врата замурованы, на бетоне закреплены бронзовый крест и ящичек, в котором хранится ключ от врат. Через каждые 25 лет (в Святой год) накануне Рождества (25 декабря) бетон разбивается. В давние времена о начале Святого года оповещалось из трубы из козлиного рога, называемой yobel (так появилось слово «юбилей»). В соответствии со специальным ритуалом после троекратного коленопреклонения и трех ударов молота Святые врата распахиваются, и Папа, взяв в руки крест, первым входит в собор. В конце юбилейного года врата снова закрываются и замуровываются на 25 лет. Ближайшее открытие Святых врат состоится в 2025 году. Католики считают, что, если пройти через них, Бог простит все грехи, поэтому в день открытия Святых врат в Ватикан приезжают паломники со всего мира.

Собор Святого Петра отличается впечатляющими размерами: 211 метров в длину и 132 метра в высоту, с учетом купола, общая площадь — 23 тысячи квадратных метров. В соборе могут одновременно находиться 60 тысяч человек. Еще 400 тысяч помещаются на площади перед собором. В правом нефе храма расположена скульптурная группа «Пьета» («Оплакивание Христа»), созданная в 1499 году 24-летним Микеланджело. В 1972 году религиозный фанатик нанес серьезные повреждения шедевру, поэтому его накрыли прочным стеклянным колпаком.

Собор Святого Петра, как и было задумано в начале его строительства, затмил своим великолепием все храмы мира

Количество шедевров, которые находятся в храме, впечатляет! Таланты великих художников, скульпторов, архитекторов, начиная с эпохи Возрождения, воплощены здесь. В 2007 году в архивах Ватикана обнаружен набросок Микеланджело, на котором красным мелом мастер изобразил деталь одной из колонн купола. Специалисты говорят, что это последняя работа гения эпохи Возрождения.

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