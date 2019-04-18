Спецслужбы России пытались взять под контроль уличные камеры видеонаблюдения в Луганской области

Украина

В Луганской области спецслужбы Российской Федерации попытались вмешаться в работу систем наружного наблюдения, установленных, в том числе, в госучреждениях и на предприятиях. Ранее украинская спецслужба пресекла попытку продажи персональных данных полутора миллиона украинских избирателей в Россию.

Как сообщают в Службе безопасности Украины, оперативники установили, что с IP-адресов, зарегистрированных в Москве и Санкт-Петербурге, предпринимались попытки взломать программное обеспечение онлайн-веб камер, расположенных в админздании одного из государственных учреждений области.

Также российские хакеры попытались взять под контроль систему предприятия, расположенного рядом с военным объектом. «Часть камер коммерческой структуры фиксируют проезжую часть, по которой перемещается техника, задействованная в районе проведения операции Объединенных сил», — говорится в сообщении. В СБУ предупреждают о росте количества попыток спецслужб РФ получить доступ к разведывательной информации путем вмешательства в работу комплексов наружного видеонаблюдения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», СБУ обнародовала доказательства причастности России к убийству украинских разведчиков.



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