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Анна Седокова взбудоражила сеть обнаженной грудью (фото)
36-летняя певица Анна Седокова, которая недавно показала в сети свои сексуальные формы в леопардовом бикини, эпатировала очередным пикантным снимком. Она опубликовала в Instagram смелое фото. Звезда позирует на балконе отеля заморского курорта на фоне гор и моря в белом халате, едва прикрывая пышную грудь.
Под фото Анна не стала оставлять длинных комментариев, она просто пожелала всем доброго утра. Фото Седоковой буквально взорвало сеть.
«Очень горячее фото», «Аня, вы пример женственности», «Шикарная», «Богиня», «Какая же вы красивая», «Как можно быть такой шикарной?», — пишут поклонники под снимком.
А ранее певица оставила провокационный снимок, на котором она позирует в черном мужском костюме, шляпе и галстуке. В руках она держит сигару.
Напомним, недавно певица удивила новым образом — с короткой стрижкой и с усами, заинтриговав поклонников переменами в своей личной жизни.
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