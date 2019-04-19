Патриарх Филарет призвал украинцев голосовать 21 апреля за "сохранение украинского государства"

Украина

Перед вторым туром голосования на президентских выборах в Украине Патриарх Филарет обратился к гражданам с призывом проголосовать за сохранение украинского государства, его независимость и свободу. Ранее сообщалось, что в период 7−15 апреля правом изменить место голосования воспользовались 325 604 гражданина Украины.

«Украина переживает сейчас момент сложных испытаний. На кону само ее существование как государства. Московский агрессор оккупировал часть наших земель, на фронте гибнут наши воины. Церковь молится за целостность Украины и за погибших героев. Церковь молится за победу и за единство украинского народа. Без единства не может быть достигнута победа над оккупантом и сохранен цивилизационный выбор Украины, наша общность с Европой», — цитирует обращение Патриарха Филарета к согражданам «Церква.Інфо».

По словам Патриарха, Церковь молится за то, чтобы «Господь дал мудрость народу» сделать выбор, который бы сохранил страну, ее суверенитет, целостность и будущее. Наряду с этим он обратил внимание и на очень тревожные моменты нынешней предвыборной кампании. «Сеются плевелы раздора и неуверенности в будущем, попирается память героев Небесной сотни и наших воинов. Мы слышим высказывания, направленные против европейского выбора Украины, которые несут угрозу национальной безопасности. Пренебрежение к самой Украине, культуре и языку украинского народа — недопустимы», — отметил Патриарх Филарет и добавил, что некоторые мессмедиа оскорбляют автокефальную Православную Церковь Украины и предоставленный ей Вселенским Патриархом Варфоломеем Томос.

Отмечая, что в обществе есть разочарование из-за коррупции, отсутствия настоящего правосудия и наличия серьезных социальных проблем, он добавил: «До сих пор не наказаны убийцы Небесной сотни, не расследованные убийства и нападения на активистов. Церковь печалиться из-за такого положения в стране и, молясь за ее правительство, выражает требование миллионов граждан взять курс на настоящие реформы, построение ответственного перед народом государства. Именно такой курс помешает восстановлению антиукраинских сил и усилит Украину в борьбе с российским агрессором. Наши верующие хотят слышать об этом уже сегодня, они жаждут правды и справедливости».

Отметив, что страна по-настоящему встанет на ноги, когда будет проведена серьезная кадровая перестройка судебной и избирательной системы, а также когда состоится реальное очищение государства от коррупции, Патриарх Филарет добавил: «Только тогда страна прочно встанет на путь правды, справедливости, демократии, настоящего, а не декларируемого европейского выбора. Встав на сторону правды и справедливости, получим Господнее благословение. Помните: там, где правда — там Бог, а где Бог — там победа!»

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в пятницу, 19 апреля, на НСК «Олимпийском» состоятся дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter