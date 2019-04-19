Бигус опубликовал расследование про окружение Зеленского и показал любопытную переписку

Украина

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского, которую он представил в эфире телеканала 1+1, как утверждают журналисты-расследователи, является «фасадной».

Об этом идет речь в расследовании BIHUS info. К журналистам попали копии переписок работников штаба Зеленского. «Они дают понимание того, что штаб Зеленского работает под руководством совсем других людей. И именно они имеют шансы в будущем занимать высокие должности и финансовые потоки», — утверждают расследователи, опубликовавшие имеющуюся у них переписку.

Другие примеры обнародованных журналистами-расследователями данных смотрите с 6:20

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», кандидат в президенты Владимир Зеленский, которого связывают с олигархом Игорем Коломойским, заявлял, что не имеет обязательств перед бизнесменом.

В то же время «Наші гроші» предполагали, что штабом Владимира Зеленского фактически руководит олигарх через доверенное лицо — Андрея Богдана.

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