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Бигус опубликовал расследование про окружение Зеленского и показал любопытную переписку
Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского, которую он представил в эфире телеканала 1+1, как утверждают журналисты-расследователи, является «фасадной».
Об этом идет речь в расследовании BIHUS info. К журналистам попали копии переписок работников штаба Зеленского. «Они дают понимание того, что штаб Зеленского работает под руководством совсем других людей. И именно они имеют шансы в будущем занимать высокие должности и финансовые потоки», — утверждают расследователи, опубликовавшие имеющуюся у них переписку.
Другие примеры обнародованных журналистами-расследователями данных смотрите с 6:20
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», кандидат в президенты Владимир Зеленский, которого связывают с олигархом Игорем Коломойским, заявлял, что не имеет обязательств перед бизнесменом.
В то же время «Наші гроші» предполагали, что штабом Владимира Зеленского фактически руководит олигарх через доверенное лицо — Андрея Богдана.
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— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…