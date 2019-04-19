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Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском": первые фото изнутри
Вечером в пятницу, 19 апреля, на столичном стадионе НСК «Олимпийский» пройдут дебаты кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Корреспондент «ФАКТОВ» уже находится на месте событий. Отметим, что это событие вызвало небывалый ажиотаж, сторонника кандидатов уже сходятся на стадион, хотя начало назначено на 19:00.
Как передает журналист издания, сторонников действующего главы государства Петра Порошенко значительно больше, чем фанатов его оппонента Владимира Зеленского. Это может быть связано с тем, что сторонники Порошенко заранее собирались в центре Киева и устроили акцию на Майдане Независимости.
Онлайн-трансляцию дебатов смотрите на «ФАКТАХ». Самые интересные моменты и реакцию соцсетей читайте здесь.
Напомним, выборы состоятся уже в это воскресенье, 21 апреля.
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