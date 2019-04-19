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Многослойная губка быстро останавливает кровотечение: в Китае создали повязку для глубоких ран
Новинка значительно улучшает свертываемость крови и ускоряет процесс восстановления тканей, говорят создавшие ее ученые из Института биофизики при Китайской академии наук и Пекинского университета науки и технологии. Такие медицинские повязки, представляющие собой трехмерную многослойную губку из нановолокна, накладывают прямо на открытые раны. Благодаря тому, что повязка хорошо сжимается, но при этом сохраняет эластичность, обеспечивается эффективная тампонада глубоких ран. Эксперименты на мышах показали, что губка значительно ускоряет заживление ран и уменьшает образование рубцов.
Ранее ученые из Висконсинского университета создали электрическую повязку, которая ускоряла заживление раны в четыре раза. Раны у животных затягивались за три дня, а в контрольной группе, где повязка не использовалась, — за 10—12 дней.
Ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» ортопед-травматолог Юрий Форосенко рассказал, какие ошибки в лечении травм мешают восстановлению.
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