В Киеве похитили молодую девушку: полиция ввела план «Перехват»

Происшествия

В пятницу, 19 апреля, в Киеве возле станции метро «Лесная» четверо мужчин похитили девушку и скрылись с места события. По всему городу введен оперативный план «Перехват».

Разыскивают белый микроавтобус марки Renault или Nissan, который, предположительно, поехал в сторону Броваров.

Инцидент произошел около 23:00, пишет Информатор со ссылкой на собственные источники.

По предварительной информации, инцидент произошел возле станции метро «Лесная». В салоне автомобиля находятся четверо мужчин возрастом до 35 лет. Номерные знаки машины «АИ1783ЕА».

Похищенная была одета в белые полосатые штаны и серую кофту. Предварительно, ей около 18−25 лет. Рост девушки составляет около 160 сантиметров. Она имеет среднее телосложение и русые волосы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», похищение людей перестает быть редкостью в столице. Так, в октябре вооруженные люди похитили мужчину в Деснянском районе столицы. Тогда полиция разыскивала серый автомобиль Volkswagen T5.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter