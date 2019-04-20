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"Возьмите на участки зонты": синоптик рассказала о погоде в день выборов
В Вербное воскресенье, в день второго тура президентских выборов, 21 апреля, в Украине будет тепло. Столбики термометра покажут + 10 — + 15 градусов. На Западе и Севере пройдут дожди. Такой прогноз составила синоптик Наталья Диденко.
По прогнозам Диденко, теплее всего будет в западной части страны — до + 15 + 19 градусов. Ночи будут все еще холодными (+ 3 + 7 градусов), а в западных регионах при прояснениях возможные заморозки 0−3 градуса.
В субботу, 20 апреля, во всей территории страны сохранится сухая теплая погода.
В Киеве в субботу — без осадков, в воскресенье есть вероятность дождя. Температура воздуха 20−21 апреля в столице — + 12 + 14 градусов.
«Возьмите с собой на участки зонты», — советует Диденко.
А по прогнозам синоптика Леонида Горбаня, после 21 апреля снова стоит ожидать ухудшения погоды. С Вербного воскресенья всю Страстную неделю до Пасхи дожди и ветры принесут прохладу. На Пасху же должно быть сухо, солнечно и тепло — до 22−24 градусов.
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