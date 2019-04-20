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Российское Забайкалье охвачено пожарами: сгорели полторы сотни домов, счет пострадавших идет на десятки (фото, видео)

9:03 20 апреля 2019 185
пожар в Забайкалье
Инф. «ФАКТОВ»

В Забайкалье (Россия) 19 апреля от внезапно вспыхнувших природных пожаров пострадали 14 населенных пунктов. Напомним, в начале марта пожары охватили российское Приморье.

По данным росСМИ, по состоянию на утро 20 апреля в Забайкалье пострадали 23 человека, заживо сгорели десятки животных. В частности, сообщается, что на чабанской стоянке недалеко от поселка Ясная Оловяннинского района Забайкальского края заживо сгорели 160 голов скота, в том числе овцы и породистые лошади.

В регионе повреждены 152 дома, из них 98 — жилых.

По информации спасателей, причиной начала пожаров стала сухая и ветреная погода. При этом водоемы региона до сих пор не освободились ото льда.

Отметим, что в регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации, так как в ближайшие дни сохранятся сложные погодные условия — сильный ветер с порывами до 28 м/с и высокая температура воздуха.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о масштабном пожаре на площади в 50 гектаров в Килийском районе Одесской области, где на открытой территории вспыхнули камыш и сухая трава. А также о пожаре в заказнике «Тарутинская степь» — одном из крупнейших сохранившихся в Украине фрагментов степной экосистемы. Во время масштабного пожара там выгорело около шести тысяч гектаров как заповедной территории, так и прилегающей к ней.

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