Происшествия

Крупная авария на Позняках в Киеве: одно из столкнувшихся авто опрокинулось (видео 18+)

В субботу, 20 апреля в Дарницком районе Киева произошло ДТП, в котором один автомобиль опрокинулся. Видео в Facebook опубликовал «Киев Оперативный». 19 апреля подобная авария, в которой перевернулся автомобиль, произошла в столице на улице Борщаговской.

Авария произошла на Позняках на перекрестке улиц Григоренко и Ахматовой.

Серьезную травму получил мальчик, который ударился головой во время столкновения. Ему оказывают помощь на месте.

Внимание! На видео ненормативная лексика!

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о серьезной аварии в Киеве на Жулянском мосту, в которой пострадали автомобили «Шкода», БМВ и автоцистерна Мерседес. А также писали о ДТП в столице на перекрестке проспекта Победы с улицей Туполева с участием трех автомобилей Mitsubishi, Toyota и Nissan.

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