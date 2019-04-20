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Крупная авария на Позняках в Киеве: одно из столкнувшихся авто опрокинулось (видео 18+)
В субботу, 20 апреля в Дарницком районе Киева произошло ДТП, в котором один автомобиль опрокинулся. Видео в Facebook опубликовал «Киев Оперативный». 19 апреля подобная авария, в которой перевернулся автомобиль, произошла в столице на улице Борщаговской.
Авария произошла на Позняках на перекрестке улиц Григоренко и Ахматовой.
Серьезную травму получил мальчик, который ударился головой во время столкновения. Ему оказывают помощь на месте.
Внимание! На видео ненормативная лексика!
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о серьезной аварии в Киеве на Жулянском мосту, в которой пострадали автомобили «Шкода», БМВ и автоцистерна Мерседес. А также писали о ДТП в столице на перекрестке проспекта Победы с улицей Туполева с участием трех автомобилей Mitsubishi, Toyota и Nissan.
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