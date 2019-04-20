Масштабный пожар в Xарькове: десятки людей эвакуированы, есть пострадавшие (фото)

Происшествия

В субботу, 20 апреля, в Харькове возник крупный пожар в двухэтажном банном комплексе «Посейдон». Напомним, в конце марта в Киеве на Новобеличах масштабный пожар был в жилом доме.

Как сообщили в Харьковском областном управлении ГосЧС, сообщение о ЧП поступило на номер «101» в 00:35.

По прибытию пожарных к месту происшествия на улицу Ярославскую, огонь уже пылал на площади около 600 кв.м. Пламенем были охвачены деревянные конструкции здания, отделка стен и перекрытия на первом и втором этаже.

Во время пожара пострадали 2 человека — мужчина 1996 года рождения с отравлением угарным газом и женщина 1998 года рождения с ожогами нижних конечностей. Из соседнего жилого пятиэтажного дома эвакуированы 50 человек. Причина возникновения пожара устанавливается.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о масштабном пожаре в многоэтажном жилом доме в Оболонском районе Киева, в результате которого погибли два человека — женщина 78 лет и мужчина 77 лет. До этого в Ворзеле под Киевом произошел крупный пожар на территории предприятия по изготовлению армейского обмундирования. Огнем была охвачена площадь в 1500 квадратных метров.

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