На Донбассе идет активная подготовка к раздаче российскиx паспортов, — СМИ

Общество

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в последнее время широко обсуждается возможность получения российских паспортов.

Об упрощенном порядке получения российского гражданства в «ДНР» после проведения выборов президента Украины «чиновникам», боевикам и детям, которые достигли 16-летнего возраста и не выезжали на свободную украинскую территорию для получения украинского паспорта, сообщает LIGA.net со ссылкой на информированные источники.

По информации издания, «власти» «республики» уже сформировали специальный отдел для роботы с документами и дополнительно набрали сотрудников.

«Предварительно, есть информация, что эти люди будут приписаны к девятому округу РФ, а в РФ — всего восемь федеральных округов», — цитирует издание слова дончанина на правах анонимности.

Сейчас якобы все ждут выборов президента Украины, а запускать выдачу документов будут после.

Собеседник предполагает, что если будут «раздавать российские паспорта», то в Донецке «куча народу просто побегут за ними».

В оккупированном Луганске же новость о российском гражданстве восприняли по-разному.

По словам луганчанина, среди круга его знакомых никто не хочет отдавать украинский паспорт.

«Даже те, кто „за мир“, говорят, что не будут этого делать», — передает издание слова луганчанина.

В то же время боевик бывший глава батальона «Восток» Александр Ходаковский рассказал, что вопрос выдачи российских паспортов рассматривается, но никаких официальных подтверждений этому он не видел.

В кругах так называемых миграционных служб, по его утверждению, говорят, чтобы люди были готовы «на всякий случай».

Как сообщали «ФАКТЫ», российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что «вынужденное и довольно болезненное решение» (о выдаче жителям ОРДЛО российских паспортов) хозяин Кремля принял после первого тура президентских выборов в Украине, когда понял, что втолкнуть Донбасс в Украину обратно на его условиях не получится. По мнению Орешкина, так глава РФ хочет поднять свой рейтинг и добавить себе 2 млн человек потенциального избирательного электората.

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