6 мая на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит акушер-гинеколог Дмитрий Говсеев

Здоровье

— Сегодня все чаще к нам обращаются пары, которые планируют беременность и хотят знать, есть ли у женщины риск осложнений в период вынашивания ребенка или во время родов, — говорит главный врач столичного роддома № 5 Дмитрий Говсеев. - Они могут пройти обследования, мы порекомендуем, какие анализы надо сдать. Важно выяснить, нет ли скрытых инфекций, как у мужчины, так и у женщины, например, из группы так называемых TORCH-инфекций (токсоплазмоз, хламидиоз, краснуха, цитомегаловирус, гепатиты, ВИЧ, герпес). Понадобятся анализы крови.

— У вас действует программа «Домашние роды под патронатом роддома», созданы специальные комнаты, имитирующие домашнюю обстановку («ФАКТЫ» об этом рассказывали в материале «Чай, музыка и свечи: как проходят домашние роды в киевском роддоме»).

— Да. Программе уже больше года, и ее популярность растет. Мы даже проводим цикл лекций по всей Украине, рассказывая о нашем опыте. Речь идет о женщинах с низким риском осложнений. Можно сказать, домашние роды — это возвращение к истокам. Беременность и роды — естественные состояния, и в этот период женщина не хочет чувствовать себя «больной». Ей комфортно рожать, когда нет суеты, рядом близкие люди и соблюдены условия трех «Т» — тепло, тихо, темно. Акушерка или доула лишь подсказывает правильные позы, дает советы, как сделать схватки менее болезненными. Но в условиях роддома врачи в любой момент могут прийти на помощь. Если же у женщины есть хронические заболевания или положение плода вызывает опасения, она чаще выбирает обычный родзал.

Как подготовиться к беременности? Кому подходят «домашние роды»? Кто относится к высокой группе риска во время беременности?

На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 6 мая, с 10:00 до 11:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит акушер-гинеколог Дмитрий Александрович Говсеев.

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Материал о прямой линии читайте в четверг, 16 мая



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