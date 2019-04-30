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Уменьшение серого вещества в мозге и деградация: названа еще одна опасность ожирения
Специалисты Роттердамского и Лейденского университетов в Нидерландах провели исследования связи между количеством жировых клеток в организме и изменениями в отделах головного мозга. В работе приняли участие более 12 тысяч добровольцев, средний возраст которых составил 62 года. Информация о проведенном анализе была размещена в издании Radiology, пишет MedDaily.
В частности, в ходе эксперимента был проведен биоимпедансный анализ, дающий возможность установить уровень электрического сопротивления в разных частях тела. Также эксперты задействовали магнитно-резонансную томографию, что дало возможность определить процессы, происходящие в мозгу, его структуру и состояние серого и белого вещества.
В результате исследования они пришли к выводу, что избыточный вес влияет на структуру главного органа человеческого организма. Так, при избытке жира в организме мужчин происходит уменьшение количества серого вещества. Особенно этот процесс заметен в таких отделах, как таламус, гиппокамп и базальные ядра. Эти участки головного мозга ответственны за движения, память, сенсорную информацию и ее распределение. Также указанные мозговые зоны обеспечивают контроль мотивации и чувства удовольствия.
Также было выявлено, что в женском теле избыточный вес уменьшает серое вещество в одном из базальных ядер, бледном шаре. Однако изменения микроструктуры белого вещества присущи представителям как сильного, так и слабого пола. Сокращение количества серого вещества, возможно, является маркером гибели нейронов, трансформация же белого вещества указывает на дефекты связи между мозговыми зонами.
Следует отметить, что и ранее подобные исследования проводились и ранее, однако на этот раз изучение проблемы было более масштабным и всесторонним.
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