Здоровье

Героине публикаций «ФАКТОВ» Ольге Хижняковой, у которой из-за сильнейшего искривления позвоночника были сдавлены все внутренние органы, сделали долгожданную операцию. 25-летняя Ольга сама обратилась в редакцию с просьбой написать о ней статью. Оля очень хотела, чтобы читатели «ФАКТОВ» помогли ей собрать деньги на операцию. Тогда она могла бы воплотить свою мечту и выйти замуж за 27-летнего Дмитрия Ситникова, который уже сделал ей предложение.

Высокого, здорового и красивого Дмитрия Ольга покорила веселым нравом

Ольга Хижнякова родилась в Путивльском районе Сумской области, была шестым ребенком в многодетной семье. Об отце девушка вспоминать не любит — он бросил ее маму одну с детьми, потом сел в тюрьму. Когда Оле было одиннадцать лет, врачи констатировали у нее начальную стадию сколиоза, прописали лечение в санатории на море. Пока она отдыхала в Одессе, случилась беда: погибла ее мама. Это был несчастный случай: женщина несла косу, споткнулась и лезвием распорола себе шею. Оля, ничего не знавшая о беде, приехала домой радостная, привезла маме цепочку на день рождения… С этой потерей она не может смириться до сих пор.

Три года назад Оля решила круто изменить свою жизнь, переехала в Вишневое Киевской области, устроилась на работу кассиром и нашла свою любовь. 27-летнего Дмитрия Ситникова — высокого, здорового и красивого парня — Ольга покорила веселым нравом, дружелюбностью, позитивом. Его совершенно не смущал ее горб и рост 137 сантиметров.

Ольга Хижнякова и Дмитрий Ситников

Впервые увидев девушку, он подумал: «Какая хрупкая!» Вскоре молодые люди съехались, а потом в эфире телепрограммы «Касается каждого» Дмитрий, запинаясь от волнения, сделал любимой предложение руки и сердца. Конечно, Оля согласилась стать его женой. Но только после того, как удастся собрать деньги на операцию. Идти к алтарю со спиной в виде буквы S и в криво сидящем платье она не хотела.

— Сейчас дорога каждая копейка, — объясняла она Дмитрию. — А вот когда сделаю операцию, поженимся. Отпразднуем сразу и нашу свадьбу, и мою новую жизнь.

«При ее 36 килограммах веса и легочной недостаточности риск летального исхода был реальным»

За минувшие четыре месяца читатели нашей газеты, тронутые открытостью и обаянием этой удивительной девушки и ее историей любви, перечислили на ее карточку 60 тысяч гривен. И вот недавно Ольга сообщила радостную новость: в Институте патологии позвоночника и суставов имени профессора М. И. Ситенко в Харькове ей сделали долгожданную операцию.

Туда она поступила с диагнозом идиоматический правосторонний грудной сколиоз четвертой степени и искривлением позвоночника на 110 градусов.

— Случай Ольги был очень непростым, —рассказал «ФАКТАМ» старший научный сотрудник Института патологии позвоночника и суставов, доктор медицинских наук, профессор кафедры травматологии Андрей Мезенцев, оперировавший девушку. — Пациентка взрослая, деформация большая. Я выполнил операцию в два этапа. Во время первого удалил 7 дисков через грудную клетку и увеличил подвижность позвоночника в месте основной дуги искривления. Во время второго этапа убрал реберный горб и установил в спине конструкцию, корректирующую кривизну позвоночника. С помощью этой титановой конструкции нам удалось выровнять позвоночник наполовину (это максимум, которого можно добиться при 110-градусном искривлении). Ну и самое главное: пациентка осталась жива, хотя при ее 36 килограммах веса и легочной недостаточности риск летального исхода был реальным. Но, к счастью, все прошло хорошо.

— На следующий день после второй операции у меня были ужасные боли, — поделилась впечатлениями Ольга Хижнякова. — Ходить училась, как в детстве. Но я так рада и так благодарна всем, кто помог! Собранных денег мне хватило и на поездку в Харьков, и на саму операцию, и на медикаменты, и на аренду квартиры для меня и сестры, которая была со мной от начала и до конца. И еще даже осталось четыре тысячи гривен на реабилитацию. Сейчас я уже дома. Чувствую себя нормально, хотя иногда болят раны, особенно шов, оставшийся после первой операции. Он плохо заживает, врач говорит мазать мазью и ждать. Со временем все должно стать на место, конструкция приживется. Пока же я чувствую металл каждой клеточкой. Зато больше не беспокоят боли во внутренних органах, которые были сильно сжаты из-за искривления позвоночника. Я счастлива, что благодаря читателям «ФАКТОВ» и всем неравнодушным людям, которые собрали для меня деньги, я теперь стала выше на 9 сантиметров!

Сейчас Ольга живет у себя на родине, в Сумской области, вместе с сестрой, которая ей помогает. После операции Оля пока не может самостоятельно одеваться, наклоняться, принимать душ. Ей нужно себя беречь и ждать, пока конструкция в ее спине приживется, а тело приспособится к новой форме.

— Через год реабилитация будет закончена, и я смогу надеть длинное, красивое, как у принцессы, платье, и выйти замуж за своего любимого, — говорит Ольга Хижнякова. - А потом воплотить свою самую заветную мечту — родить ребенка. То, что сейчас мне больно и трудно, не страшно. Главное, теперь я буду жить прекрасной и полноценной жизнью.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что киевские хирурги сделали серию сложнейших операций и помогли 14-летнему Александру: «У меня было сразу два горба: из груди выпирали неправильно сросшиеся ребра, а позвоночник изогнулся из-за сколиоза».





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