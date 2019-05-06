Пациент Клиники Спиженко: «Нейрохирурги вытащили меня с того света»

Здоровье

У Клиники Спиженко огромный опыт работы с иностранными пациентами: сегодня клиника обслуживает пациентов из 32 стран мира

— Я до конца жизни буду благодарна врачам, которые спасли жизнь моему мужу, — на глазах нашей собеседницы слезы. Элена приехала из Молдовы, когда узнала, что с ее супругом Иваном в Украине случилось несчастье.

Иван работал водителем фуры, курсировал между Молдовой и Украиной. Когда почувствовал неладное, успел дотянуть до заправки, неподалеку села Безугловка. Там его и нашли.

По словам работников заправки, первое время на машину с молдавскими номерами даже не смотрели: мало ли, отдыхает человек после долгой дороги, выспится и дальше поедет.

Когда прошли сутки, на заправке заволновались, открыли машину. К тому времени Иван уже не мог ни пошевелиться, ни позвать на помощь. В центральной больнице Борисполя, куда карета скорой помощи доставила Ивана, поставили диагноз: инсульт.

Титановая пластина на месте кости

Когда пациента привезли в Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения, прием вела врач-нейрохирург Клиники Спиженко Наталья Скижа (на фото в заголовке): «Пациент ко мне поступил без сознания. Его сразу отправили на спиральный компьютерный томограф и обнаружили внутримозговую инсульт-гематому. Неврологическая симптоматика у пациента нарастала: наблюдалась сенсорно-моторная афазия, глубокий правосторонний гемипарез — не двигались рука и нога».

Как рассказала врач, пациенту провели декомпрессионную трепанацию черепа с удалением внутримозговой инсульт-гематомы. В данной ситуации косточку изъяли методом выкусывания и поставить ее назад было уже нельзя, требовалась сложная операция. Иван пролежал несколько дней в реанимации, после чего его перевели в общую палату. Нужна была еще одна операция — по установлению титановой пластины на череп. А учитывая то, что в условиях Бориспольской МБИЛ такие операции проводить нельзя, Ивана по просьбе родственников перевезли в Клинику Спиженко.

«В Клинике Спиженко пациенту с целью закрытия послеоперационного дефекта кости черепа провели операцию по установлению титановой пластины. Мы смоделировали ее в операционной и зафиксировали так, что она закрыла отверстие в черепе. Это достаточно сложная операция, но условия Клиники Спиженко позволяют проводить такие нейрохирургические вмешательства», — говорит Наталья Скижа.

«К счастью, у пациента был полис страховой компании Asterra grup, что позволило спасти его жизнь. У Клиники Спиженко огромный опыт обслуживания иностранных пациентов: на сегодняшний день наша клиника обслуживает пациентов из 32 стран мира. Это стало основным фактором при выборе родственниками медучреждения для проведения операции», — комментирует руководитель Клиники Спиженко Олег Спиженко.

Жизни Ивана уже ничего не угрожает, Элена забрала мужа в Кишинев в удовлетворительном состоянии, и, по словам врачей, прогноз благоприятный.

Компетентно

В Клинику Спиженко можно обращаться, если необходима следующая медицинская помощь:

• сосудистая нейрохирургия

• нейроонкология

• нейротравматология

• лечение болевого синдрома

• хирургия периферийных нервов

• хирургия позвоночника и спинного мозга.



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