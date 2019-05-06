Здоровье

Где в Киеве до 10 мая можно пройти бесплатную экспресс-диагностику (адреса)

В Киеве продолжает работать проект «Врач в вашем доме», в рамках которого желающим предлагают пройти экспресс-диагностику. До 10 мая (9 мая — выходной день) в точках, расположенных во всех районах, людей бесплатно обследуют: проверят уровень холестерина и сахара в крови, измерят артериальное давление, определят индекс массы тела и так далее. Всего за время внедрения проекта в медпунктах, открытых в аптеках, почтовых отделениях, центрах админсуслуг, центрах занятости, клиниках и других местах, обследовались более 74 тысячи киевлян.

Специалисты при необходимости проконсультируют пациентов, порекомендуют, где и как часто проходить дополнительное обследование, каких врачей посетить, чтобы назначили необходимое лечение.

Кроме того, в рамках проекта действуют мультидисциплинарные бригады (в их составе семейные врачи, узкопрофильные специалисты), которые совершили более 5,7 тысячи выездов на дом в социально незащищенные семьи и к немощным больным.

До 10 мая медпункты открыты (в основном они работают с 11:00 до 14:00) по адресам:

Голосеевский район ( 11:00—13:00 )

7, 8, 10 мая -- улица Васильковская, 27, корп. 1 (центр активного долголетия граждан);

Дарницкий район

7 мая — улицы Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармсоюз»), Заслонова, 22 (центр занятости);

8 мая — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»);

10 мая — улица Заслонова, 22 (центр занятости);

Днепровский район

7 мая — улицы Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), Миропольская, 1 (аптека № 77); пер. Лобачевского, 2 (амбулатория № 7);

8 мая — улицы Пожарского, 8а (ЖЭО № 402), Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (Центральная районная библиотека имени П. Г. Тычины), пер. Лобачевского, 2 (амбулатория № 7)

10 мая — улицы Сергиенко, 23 (аптека «Виктория»), Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), Миропольская, 1 (аптека № 77);

Деснянский район

7 мая — проспект Маяковского, 47;

8 мая --проспект Маяковского, 15 (аптека № 119);

Оболонский район

7 мая — улица Рокоссовского, 4 (аптека № 55);

8 мая — улица Маршала Тимошенко, 16, 1 этаж (центр оказания админуслуг);

10 мая — улица Озерная, 18а (управление соцзащиты);

Печерский район

7 мая — 11:00—13:00 — улица Подвысоцкого, 4а;

8 мая — 11:00—13:00 — улицы Подвысоцкого, 4а, Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты);

10 мая — 11:00—14:00 — улицы Подвысоцкого, 4а, Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты);

Подольский район

7 мая — улица Кирилловская, 107 (амбулатория № 4), проспект Свободы, 22 (Центр первичной медико-санитарной помощи — ЦПМСП № 2);

8 мая — улица Волошская, 47, каб. 322 (ЦПМСП № 1), Мостицкая, 9 (амбулатория семейной медицины №№ 6, 7)

10 мая — улицы Мостицкая, 9, каб 250, Полковая, 57 (амбулатория № 1);

Святошинский район

8, 10 мая — проспект Победы, 97, 148/1 (аптека № 78);

Соломенский район

7 мая — проспекты Воздухофлотский, 40 (управление соцзащиты), Комарова, 3 (Медгородок);

8 мая — проспект Победы, 45 (аптека № 36), улица Липковского, 27/5 (аптека № 17);

10 мая — проспекты Воздухофлотский, 41 (райадминистрация), Комарова, 3 (Медгородок);

Шевченковский район (прием 10:00—13:00 )

7 мая — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 1;

8 мая — улица Сечевых Стрельцов, 10 (аптека № 7), ЦПМСП № 2.

10 мая — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1.

Напомним, в Киеве работают коммунальные центры круглосуточной стоматологической помощи: взрослым — на улице Шота Руставели, 26 (имеется хирургический кабинет, стерилизационная, рентген-кабинет, бесплатно обслуживают участников АТО), детям — на улице Подвысоцкого, 4б (на базе детской клинической больницы № 7).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где в столичных районах будет дежурить в мае передвижной флюорограф.

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