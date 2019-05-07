Прямая линия

Если после использования очков человек стал лучше видеть без них — это плохой симптом, — офтальмолог Сергей Рыков

«Какие у вас красивые глаза!» Такой комплимент едва ли оставит равнодушной хоть одну женщину. Да и мужчине будет приятно это услышать. Но ведь красота не главная характеристика для глаз. И хотя большие очки, занимающие почти половину лица, сегодня в моде, каждый человек мечтает хорошо видеть без них. Одно дело, если у малыша врожденные проблемы с глазами. Тогда, как считают специалисты, надо сделать все, чтобы к шести-семи годам, то есть к моменту, когда ребенок сядет за парту, максимально восстановить зрение, устранить косоглазие. Но обидно бывает за человека, которому природа дала стопроцентное зрение, а он не сумел его сохранить. Опасен ли синдром сухого глаза? Как лечить конъюнктивит? Почему возникает покраснение глаз? Когда лучше удалять катаракту? На эти и другие вопросы читателей «ФАКТОВ» ответил заведующий кафедрой офтальмологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика доктор медицинских наук профессор Сергей Рыков. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, почему глазные капли от аллергии нельзя применять длительно и к каким жутким последствиям может привести привычка спать в контактных линзах.

«Аллергию вызывают солнечные лучи»

*— Добрый день, Сергей Александрович! Это Валентина из Кременчуга. Каждую весну у меня обостряется аллергия и начинается конъюнктивит. Глаза краснеют, слезятся. Это из-за пыльцы?

— Провоцирует аллергию не только пыльца, но и солнечный свет. Весенний ультрафиолет очень пагубный для роговицы и конъюнктивы. Из-за него может случиться разрыв слезной пленки, что и становится причиной воспаления. Выделяются воспалительные медиаторы, гистамин, глаза краснеют. Для профилактики весеннего конъюнктивита рекомендуется носить солнцезащитные очки, шляпы с широкими полями. Рассеянный ультрафиолет не несет такой опасности, как прямое попадание лучей на роговицу глаза.

— У меня действительно весенняя аллергия.

— Для каждого времени года характерны свои аллергены. Глаза на них, безусловно, реагируют. Особое внимание хочу обратить на растение борщевик. Соцветия у него почти такие же, как у укропа, но гораздо больше, стебли покрыты мельчайшими иголочками. Увидев гигантское красивое растение, многие начинают с ним фотографироваться. А борщевик очень ядовит. Если к нему дотронуться, возникает аллергическая реакция. Когда на поврежденную кожу попадут солнечные лучи, то появятся волдыри, будет глубокий ожог — разовьется фотодерматит. Так вот: косить борщевик на приусадебном участке можно только косой. Если делать это косилкой с леской, мелкие частички стеблей разлетаются и могут оседать как на коже, так и на слизистой глаз, что очень опасно.

*— Здравствуйте, это Ольга из Днепра. У меня воспалился глаз. Прочла в Интернете: если один, значит, конъюнктивит вирусный. Это так?

— Заочно трудно поставить диагноз. Глаза воспаляются по разным причинам. Если были простуда, грипп, повышалась температура, болело горло, беспокоил насморк, а затем воспалился один глаз и появились белесоватые выделения, то, скорее всего, у вас аденовирусный конъюнктивит. При бактериальном выделения зеленоватые, в уголках глаз скапливается гной, ресницы слипаются. Обычно поражаются оба глаза. Любой конъюнктивит заразен, поэтому больного обязательно нужно изолировать, иначе заразится вся семья. Для лечения используется в одном случае противовирусный препарат, в другом — антибиотик.

Симптомы вирусного конъюнктивита Покраснел и воспалился один глаз.

Есть простудные явления, грипп.

Выделения из глаза слизистые, белесоватые.

Для лечения применяются противовирусные препараты. Симптомы бактериального конъюнктивита Воспалены оба глаза.

Слипаются ресницы.

Выделения в уголках глаз зеленоватые, гнойные.

Назначают капли, гель или мазь с антибиотиком.

«Кровоизлияние, появившееся в глазу, может говорить о гипертонии или диабете»

*— Беспокоит Елена Владимировна из Василькова. У мужа раз в несколько месяцев на глазу появляется красное пятно. Говорят, это симптом гипертонии. Но у него давление не выше 150 на 90, и он его не чувствует. А вот пятна выглядят ужасно. Чем закапывать глаз, когда разорвался сосудик?

— Нормальное артериальное давление — 120 на 80, а не 150 на 90. Вашему мужу надо обязательно лечить гипертонию, тем более что кровоизлияния в глаз (а это опасный сигнал) у него повторяются. Иногда мы говорим: «Поздравляем, что у вас не случился инсульт (кровоизлияние в мозг) или инфаркт (в сердце), а пострадал только глаз. Ситуация поправима. Назначаем специальные рассасывающие глазные капли, можно делать примочки с отварами трав, в частности ромашки. Иногда делаем однократно гормональный укол под глаз и назначаем на два-три дня (не больше) гормональные капли. При сильном кровоизлиянии приходится идти на операцию — убирать кровь, чтобы не образовались сгустки. Рекомендуем закапывать протекторы глаза — капли, в состав которых входят метилцеллюлоза, гиалуроновая кислота, витамины группы В, трегалоза.

*— Это Сергей Васильевич из Нежина, 70 лет. У меня высокий холестерин. Врачи говорят, что из-за этого глаза красные — на них сеточка и пятна. Как от этого избавиться?

— При атеросклерозе сосуды ломкие. Чтобы болезнь не развивалась, надо снижать холестерин, не допускать скачков давления. А еще проверить уровень сахара в крови. Иногда, осмотрев сосуды глазного дна, именно офтальмолог первым ставит предварительный диагноз диабет, когда пациент об этом еще не подозревает.

Опасно, если сосуд разорвался внутри глаза и пострадало, например, глазное дно. Существует так называемый симптом кобры: извитой зигзагообразный, как змейка, сосуд появляется на конъюнктиве и может свидетельствовать о застойной глаукоме. «Кобра» возникает из-за повышенного внутриглазного давления, что грозит глаукомой.

*— «ФАКТЫ»? Это Валерия из Винницы, 32 года. Работаю за компьютером почти целый день. Ощущение, как будто глаза засыпаны песком. На белках мелкая красная сеточка. Не вредно ли использовать сосудосуживающие капли?

— Чтобы мелкие сосудики на белках глаза не были заметны, телеведущие даже закапывают сосудосуживающие препараты. Делать это можно только изредка. У тех, кто регулярно в течение года их использует, может развиться глаукома, которая ведет к гибели зрительного нерва.

У вас, видимо, синдром сухого глаза. С недавних пор он считается заболеванием. Приводят к нему несколько факторов: работа за компьютером, чтение с экрана мобильного телефона, сухой воздух в помещении (зимой его высушивают батареи, а летом — кондиционер). Женщины страдают из-за синдрома сухого глаза чаще, чем мужчины, потому что больше времени проводят в парикмахерской, занимаясь покраской волос, ресниц. Использование косметики также вредит глазам. Вам надо делать перерывы в работе за компьютером, выполнять упражнения для глаз, почаще моргать и применять капли «искусственная слеза».

— Чем вредна работа за компьютером?

— В норме человек моргает около 20 раз в минуту, а когда сосредоточенно смотрит на экран компьютера, планшета, телефона — лишь 10—11. Значит, слезная жидкость, содержащая витамины и микроэлементы, плохо омывает глаз, его защитная пленка повреждается. Чтобы этого не происходило, режим должен быть таким: утром, умываясь, спровоцируйте выделение слезной жидкости. Если в глаза попадет немного мыла или шампуня, то заработает большая слезная железа и выделится около 20 миллилитров слезы. Это большой объем! Но так проблему синдрома сухого глаза не решить. Во время моргания должны хорошо работать 80 мелких слезных железок. Им поможет «искусственная слеза» — капли, в состав которых должна входить гиалуроновая кислота. Их рекомендуется закапывать четыре раза в день — каждые два часа во время работы за компьютером. Если неприятные симптомы не уйдут, надо обязательно посетить врача. Он назначит один из тестов, позволяющих точно определить, действительно ли у вас синдром сухого глаза.

Что делать при синдроме сухого глаза Умываясь утром, заставить себя поплакать: если в глаза попадет немного мыла или шампуня, выделится 20 миллилитров слезы, омывающей глаз.

Делать перерывы, работая за компьютером, чтобы выполнить упражнения, в том числе поморгать.

Закапывать капли «искусственная слеза» с гиалуроновой кислотой каждые два часа в течение рабочего дня.

«Не ждите, пока катаракта созреет — зрелую удалять сложнее»

*— Инна Витальевна, Киев. Мне 75 лет. На одном глазу зрелая катаракта, а на другом дозревает. Операции боюсь. Вдруг станет хуже? Нет ли каких-то капель?

— Капель, которые рассасывают катаракту, на сегодняшний день не существует. А вот мошенников, которые предлагают избавить человека от катаракты без операции, очень много. К нам постоянно обращаются пожилые люди, которые поверили в чудодейственные капли «Карі очі» или другие, заплатили тысячи гривен и не получили результата. Грамотные офтальмологи назначают капли, улучшающие питание глаза, и таким образом готовят пациента к операции. Есть четыре стадии катаракты: начальная, незрелая, зрелая и перезрелая. На начальной стадии мы можем наблюдать пациента, а на второй однозначно рекомендуем оперироваться. Объясню почему. При незрелой катаракте уже нет ста процентов зрения. Из-за помутнения вещества хрусталика есть 70—80, а может, и 50—60 процентов.

Хрусталик еще мягкий, а затем становится более плотным. Современная методика (факоэмульсификация) позволяет дробить хрусталик ультразвуком и с помощью специального отсоса убирать раздробленные массы. Затем в глаз вводится искусственный хрусталик. Сравните: при незрелой катаракте операция длится пять — семь минут, а зрелую надо дробить 30—40 минут, потому что она плотная. В результате послеоперационный период длится дольше, выше риск осложнений. И видеть человек будет позже — не на следующий день, а через месяц. Поэтому лучше оперироваться, когда катаракта незрелая.

*— Вас беспокоит Леонид из Киева. Вопрос доктору: пять лет назад мне измерили внутриглазное давление, и оно оказалось повышенным. Выписали капли и сказали, что надо наблюдать. Но диагноз глаукома пока не поставили. Чем она опасна? Как ее лечат?

— Диагноз глаукома ставится после полноценного обследования. Если внутриглазное давление выше 25—27, это тревожный симптом: значит, нарушены пути оттока жидкости из глаза и она может давить на зрительный нерв. Он отмирает безболезненно, и в какой-то момент выясняется, что у пациента существенно сужено поле зрения. Человек видит только предметы, находящиеся перед ним, а боковое зрение очень ограничено. Тогда следующий этап, как это ни печально, полная слепота. Если диагноз поставлен вовремя, то используются все возможности, чтобы затормозить развитие глаукомы и сохранить зрение — препараты, различные виды хирургического лечения. Главное, чего нельзя делать, — опускать руки и ждать, что само пройдет. Это очень опасно.

*— Светлана из Запорожья. Мне 35 лет. Раньше проблем со зрением не было. И вдруг перед глазами появилась пелена, очки ничего не дают. Врачи поставили диагноз катаракта. Я думала, что это болезнь стариков. Почему она могла развиться?

— Ранняя катаракта бывает наследственной. Ее могут вызвать гормональные нарушения, травма, возникает она и у больных диабетом. Вам нужно углубленное обследование. Необходимо проверить, нет ли дистрофии сетчатки, не началась ли глаукома. А после этого надо думать об операции. У нас в столичном Центре микрохирургии глаза используются самые современные методики операций по удалению катаракты и есть все модификации хрусталиков, которые применяются в ведущих зарубежных клиниках.

*— Добрый день! Это Владимир Николаевич из Чернигова. Мне 68 лет. Носил очки с пятидесяти лет, а сейчас стал читать без очков. Но врачи утверждают, что это плохой симптом и надо срочно менять хрусталики…

— Так и есть. Необходимо измерить толщину хрусталика и проверить внутриглазное давление. Иногда хрусталик становится большим и плотным, похожим на линзу. Вот почему человек начинает лучше видеть, читать без очков. Но большой хрусталик пережимает пути оттока жидкости из глаза, из-за чего страдает глазной нерв, может развиться глаукома. Чтобы этого не случилось, ваш хрусталик надо заменить искусственным.

Стадии развития катаракты Начальная. Проводится наблюдение раз в год.

Незрелая. Предлагается операция по замене хрусталика. Она длится пять — семь минут.

Зрелая. На дробление и замену хрусталика идет 30—40 минут.

Перезрелая. Выполняется более сложное вмешательство.

Ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» детский офтальмолог Юрий Баринов рассказал, как проверить зрение у малыша.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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