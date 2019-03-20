Прямая линия

Глаукому нельзя вылечить, но можно сдержать ее развитие: как избежать слепоты

Всемирная неделя борьбы с глаукомой (в этом году она отмечалась с 10 по 16 марта) — еще один повод напомнить людям, что глаукома — страшная болезнь, угрожающая потерей зрения. В Украине этот недуг за последние годы вышел на первое место среди причин слепоты, обогнав прежнего лидера — травмы. Особое коварство глаукомы в том, что зачастую человек слепнет незаметно для себя. Потеря зрения необратима. По каким симптомам можно заподозрить глаукому? Как уточняют диагноз? Кому необходима операция? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответила заведующая кафедрой офтальмологии Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца доктор медицинских наук, профессор Оксана Витовская.

«Если перед глазами начали мелькать „мушки“ или виден радужный ореол вокруг фонаря, следует проверить зрение»

*— Здравствуйте, Оксана Петровна! Вас беспокоит Василий Иванович из Белой Церкви Киевской области, 71 год. По утрам я стал хуже видеть: все как в легком тумане. Доктор огорошил: глаукома на левом глазу, назначил лечение. Как можно было распознать эту болезнь?

— Глаукома тем и опасна, что развивается исподволь. У человека могут возникать неяркие признаки, но часто он на них не обращает внимания. У вас, например, возникло затуманивание зрения. Насторожить должно мелькание «мушек» перед глазами, частая смена очков, ощущение распирания или давления в глазу. Иногда человек жалуется, что при взгляде на фонарь или лампочку видит радужные круги вокруг источника света.

На днях у меня был пациент, который считал, что зрение ухудшилось из-за катаракты. Но обследование показало на одном глазу запущенную, четвертую стадию глаукомы, а на другом — начальную. Потерянное зрение не вернуть никаким лечением. На вопрос, почему не обращался к докторам, мужчина ответил: «Меня ничего не беспокоило».

*— Ольга, киевлянка. У мамы обнаружили глаукому, и врач сказал, что нужна операция. Но, может, поначалу нужно попробовать закапывать глаза, или я не права?

— Если возник приступ так называемой закрытоугольной глаукомы, когда краешек радужки блокирует пути оттока жидкости, от чего резко повышается внутриглазное давление, то операцию нужно делать не откладывая. Эту форму глаукомы трудно пропустить, ведь приступ сопровождается болью и неприятными ощущениями в глазу. Утром человек просыпается, а у него ухудшилось зрение, побаливает глаз, а то и половина головы. Поэтому пациент спешит к врачу, где ему с помощью лазерной или микрохирургической технологии прочищают или формируют пути оттока жидкости.

Но после такого вмешательства могут понадобиться противовоспалительные капли, чтобы возникшее воспаление не свело на нет все усилия врачей, спровоцировав рубцевание почищенных путей оттока жидкости. К счастью, так бывает далеко не всегда.

*— Меня зовут Татьяна, звоню из Миргорода Полтавской области. У отца (ему 74 года) обнаружили глаукому на левом глазу. Врач говорит, что ее развитие, скорее всего, подтолкнул сахарный диабет. Что еще может вызвать глаукому?

— Сразу скажу, что при диабете развивается очень тяжелая форма глаукомы: «неправильные» сосуды начинают появляться в местах оттока жидкости. Лечить такую форму заболевания тяжело, но недуг можно предотвратить, если стабилизировать уровень глюкозы в крови, вовремя провести лазерное вмешательство.

Также глаукома может возникнуть после перенесенных воспалительных заболеваний в глазу и травм. Больше подвержены риску и люди с близорукостью. У них глазное яблоко удлиняется, ухудшается эластичность тканей, а вместе с ней уменьшается сопротивление к повышению давления. Соединительная ткань прогибается, поэтому волокна зрительного нерва быстрее ущемляются.

Глаукома больше угрожает людям, страдающим сосудистой патологией: гипертонической болезнью, гипотонией. Последние чаще подвергаются развитию глаукомы псевдонормального давления. Его уровень вроде бы не повышен, но поскольку нарушена регуляция в сосудистом диске зрительного нерва, то возникают характерные изменения.

Главные факторы риска — повышенное внутриглазное давление, наследственная предрасположенность, возраст. После 45 лет вероятность возникновения глаукомы каждые десять лет увеличивается в разы. Поэтому не устаю повторять всем пациентам: не забывайте регулярно посещать офтальмолога. Людям из групп риска следует делать это ежегодно, начиная с 40 лет. Остальным — после 45 лет раз в три года.

Симптомы глаукомы Появление «мушек» перед глазами.

Возникновение радужного ореола при взгляде на источник света.

Частая смена очков.

Затуманивание зрения, особенно по утрам.

Ощущение распирания или давления в глазу.

«Закапывая капли, надо прижать слезную точку у внутреннего уголка, чтобы замедлить всасывание лекарства»

*— Вера Ильинична из Киева, 69 лет. Глаукому у меня выявили в прошлом году, назначили капли. Прошу закапывать дочку, но, по-моему, она делает это неправильно — во внешний уголок глаза. Много капель (а они недешевые!) выливается. Как все-таки правильно закапывать глаза?

— Думаю, ваша дочь знает, что перед закапыванием капель нужно тщательно вымыть руки. Не принципиально, куда направлять капли, но для лучшего попадания можно чуть оттянуть нижнее веко. Закапывая капли, особенно содержащие бета-блокаторы, желательно прижать слезную точку у внутреннего уголка глаза, чтобы слегка заблокировать ее. Это замедлит всасывание лекарства, которое при быстром попадании в кровеносное русло может оказать побочное действие на сердце, бронхи и другие органы.

— Сколько капель необходимо использовать за один раз?

— Одну-две. Если назначен не один препарат, то между закапыванием следующего нужно выждать не меньше пяти минут, чтобы не вымыть предыдущий. Еще один момент: иногда пациенты для перестраховки капают четыре-пять капель, но это неоправданно. Дорогостоящий препарат расходуется впустую, а эффект остается прежним.

— Можно отказаться от капель, когда внутриглазное давление пришло в норму?

— Нет! Это опасное заблуждение, угрожающее слепотой. Недавно у меня была на приеме женщина, у которой глаукому выявили лет пять назад и подобрали препарат. Она начала закапывать капли, и очередной осмотр показал, что давление в норме. Женщина на свое усмотрение решила больше не закапывать глаза, и в результате пришла к нам в плачевном состоянии: практически слепая на один глаз, а на другом — с запущенной глаукомой.

В чем смысл лечения глаукомы? Снизить давление и поддерживать его в пределах нормы. Это доказательство того, что препарат работает эффективно.

*— Могу я поговорить с доктором? Савелий Павлович из города Хмельницкий. У меня глаукома уже десять лет (сейчас мне 78), и до сих пор капли помогали. Но в последний год врач говорит, что неплохо бы сделать операцию. Зачем она нужна?

— Бывает, что, несмотря на нормальное давление, у человека сужается поле зрения, ухудшается состояние зрительного нерва. Это значит, что давление не достигло безопасного уровня. Сказываются и возраст, и сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы, снижающие эффективность консервативной терапии. Тогда нужны более агрессивные методы: лазерное вмешательство или микрохирургическая операция.

К сожалению, избавиться от глаукомы, как и остановить ее развитие, невозможно. Поэтому важно замедлить прогресс болезни.

Но часто пациенты нарушают предписания врача. Человек первую неделю закапывает капли, а потом забыл или не взял флакон в поездку, либо не успел купить новый. Начинает закапывать более-менее аккуратно за неделю до и после посещения врача, а остальное время — как придется. Это подтвердили международные исследования. Пациентам выдавали контейнеры для капель со встроенным датчиком, фиксировавшим все нажатия на флакон.

— Как часто нужно посещать доктора?

— После установления диагноза повторный визит мы назначаем спустя три или шесть месяцев. На приеме проверяем поле зрения, глазное давление и оцениваем состояние зрительного нерва, используя современные компьютерные технологии. Если все нормально, следующая встреча — через полгода, а затем — через год.

Как врач уточняет диагноз Измеряет внутриглазное давление.

Осматривает глазное дно и зрительный нерв с помощью компьютерных технологий.

Проверяет поле зрения.

«Тем, у кого есть катаракта или дальнозоркость, нельзя смотреть телевизор в темноте»

*— Добрый день! Это Олег из Мелитополя, 67 лет. Дальнозоркость у меня уже лет 20, но недавно заметил, что зрение еще ухудшилось. Обследование обнаружило катаракту и глаукому. Можно сделать две операции сразу?

— Комбинированные операции, когда пациенту меняют хрусталик и сразу формируют пути оттока жидкости, — не редкость. Чаще всего выполняется микрохирургическая операция. Хотя лазерное лечение глаукомы более щадящее, но эффект длится меньше — от двух до четырех лет.

— Без операции не обойтись?

— Это должен решать ваш врач. Иногда замена хрусталика у пожилого человека может снизить внутриглазное давление на три — пять миллиметров ртутного столба. Бывает, что его уровень повышается из-за большого хрусталика, который при помутнении еще увеличивается. Тогда замена хрусталика решает и проблему повреждения зрительного нерва. Но если глаукома имеет смешанный характер (с одной стороны, катаракта, а с другой — возрастные изменения в путях оттока жидкости), то одно лишь удаление помутневшего хрусталика не защитит зрительный нерв: нужно бороться с глаукомой, и часто капель недостаточно.

*— Это «ФАКТЫ»? Владислава Юрьевна, киевлянка. У меня глаукома уже семь лет, но от любимой дачи отказаться не могу. Что делать, чтобы зрение не ухудшилось?

— Вы должны себя беречь. Старайтесь подолгу не стоять на грядках вниз головой, чтобы не повысилось внутриглазное давление. Поработали минут 15—20 — и отдохните столько же. Менять положение тела полезно не только для глаз, но и для сосудов, сердца. Это лучше для позвоночника, головы. Избегайте пребывания на солнцепеке. Нежелательно употреблять большое количество жидкости, а также острой и соленой пищи — это повысит давление.

Но беречься нужно не только на даче. Важно вообще не перегружать зрение. Нельзя подолгу сидеть с книгой или возле компьютера. Вредно смотреть телевизор в темной комнате, особенно тем, у кого есть катаракта или дальнозоркость. Зрачок расширяется, и это может привести к острому приступу глаукомы (при закрытоугольной форме). Были случаи, когда к нам пациентов с глаукомой привозили просто из кинотеатра.

Важно хорошо высыпаться, полноценно питаться. Пища должна быть богата витаминами, микроэлементами и антиоксидантами. Налегайте на овощи и фрукты, особенно зеленого, желтого и оранжевого цвета — тыкву, морковь, листовой салат, брокколи. Они содержат много полезных для глаз антиоксидантов, в том числе лютеина и зеаксантина.

*— Здравствуйте! Меня зовут Мария Ивановна, 74 года. Живу в Ирпене Киевской области. Беспокоит, что время от времени в глазах появляются какие-то вспышки и много мелких черных точек. Что делать?

— Не откладывайте обращение к врачу, поскольку вспышки в глазу могут указывать не только на спазм сосудов, но и сигнализировать о повреждении сетчатки. Чтобы посмотреть ее состояние, нужно расширить зрачки, закапав специальный препарат. Можете обратиться к специалистам кафедры офтальмологии Национального медуниверситета. Адрес Александровской городской больницы: г. Киев, улица Шелковичная, 39/1. Я консультирую по вторникам. Предварительно перезвоните по телефону (044) 255−16−17.

— Еще досаждают синдром сухого глаза и хронический блефарит. Кажется, что в глаза насыпали песка. Полгода назад врач назначил лечение, и поначалу оно помогало, но сейчас симптомы вернулись и нарастают. Что делать?

— Воспаление края век (блефарит) связано с тем, что железы не выделяют достаточно секрета. Слеза испаряется быстрее, и слизистая глазного яблока пересыхает. Кроме противовоспалительной мази, которую вам назначил врач, нужно проводить массаж век, выполнять их гигиену специальными средствами. Не забывайте использовать капли, которые называются искусственная слеза. Избавиться от нарушений полностью вряд ли удастся, но снять обострения, которые возникают весной и осенью, возможно.

Что важно знать при глаукоме Нельзя подолгу работать, склонив голову.

Опасно пребывать на открытом солнце.

Следует ограничивать употребление жидкости.

Избегать острой и соленой пищи.

Больше есть плодов зеленого, желтого и оранжевого цветов.

Не смотреть телевизор в темноте.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали советы офтальмолога, как сохранить зрение ребенку. Тем временем специалисты выяснили, что по фото малыша, сделанного со вспышкой, можно распознать угрозу слепоты.

Также мы объясняли, почему в транспорте нельзя читать книги и смотреть видео со смартфона.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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