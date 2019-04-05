Слезоточение, отек век и сильный зуд: как себе помочь при аллергическом конъюктивите

Здоровье

Весна цветет, пахнет и… вызывает слезы. Люди, страдающие поллинозом — аллергией на пыльцу цветущих растений, жалуются, что глаза покраснели, слезятся, веки отекли и зудят. Что делать? Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как отличить аллергию от простуды.

— Аллергический конъюнктивит — это не совсем воспаление, а скорее — реакция организма на аллерген, — объясняет заведующая кафедрой офтальмологии Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца доктор медицинских наук, профессор Оксана Витовская. — В ответ на попадание вещества, которое организм принял за опасного врага и изо всех сил пытается избавиться от него, веки отекают, в глазу расширяются сосуды. Человека беспокоят слезотечение, сильный зуд. Главное лечение любой аллергии — избавиться от аллергена или хотя бы минимизировать его воздействие.

— Но ведь даже в квартире от пыльцы не скрыться!

— Избежать опасной встречи часто невозможно. Далеко не у всех получается уехать на пару месяцев в безопасный регион. Помогут препараты — глазные капли, которые надо закапывать за месяц до начала и весь период цветения, чтобы уменьшить раздражающие проявления аллергии. Эти капли не обладают побочным действием, как тяжелая артиллерия — кортикостероиды, которые предназначены для быстрого снятия симптомов, однако для длительного лечения не годятся.

— Почему?

— Если человек применяет такие гормональные капли слишком долго, то они могут вызвать опасные осложнения, угрожающие слепотой. Помню пациента, 25-летнего парня, который пришел с жалобами на то, что периодически краснеют глаза, особенно весной, а главное — он стал хуже видеть. После обследования оказалось, что у него на одном глазу вторая, а на другом — третья стадия глаукомы. Откуда? Оказалось, молодой человек лечился каплями из группы кортикостероидов, которые ему несколько лет назад назначил офтальмолог, чтобы снять симптомы аллергического конъюнктивита. И каждый раз, когда глаз начинал чесаться и краснеть, парень закапывал эти капли. Вместо трех недель иногда лечение растягивалось на пару месяцев. Результат печальный — так называемая стероидная глаукома.

К сожалению, пациенты не знают, а врачи им нередко не объясняют, как долго можно применять препарат. Хочу еще раз предупредить: кортикостероиды длительно и бесконтрольно применять нельзя, ведь они могут привести к глаукоме. Мы используем и другие лекарства для лечения аллергических конъюнктивитов. Если это тяжелая форма аллергии, то подключаются аллергологи, назначаются системные препараты.

— Как еще облегчить состояние?

— Вернувшись домой, полезно промыть глаза холодной проточной водой и закапать капли, назначенные врачом. Симптомы аллергии хорошо облегчают прохладные влажные примочки водой или чаем без добавок. Есть и специальные косметические подушечки, которые замораживают, а затем, доведя до комфортной температуры, прикладывают к глазам: это хорошо снимает отеки.

— Что делать, если глаза на ветру просто слезятся?

— Пользоваться специальными гигиеническими средствами, предназначенными для обработки края век, закапывать капли «искусственная слеза». Чтобы усилить функцию желез, вырабатывающих секрет, полезен массаж. Его можно делать самостоятельно, предварительно на десять минут приложив на глаза теплую (не горячую!), около 35 градусов, сухую салфетку. Руками поглаживать закрытые глаза, а в завершение несколько раз сильно зажмурить и открыть веки. Можно пройти курс массажа в поликлинике по месту жительства.

Ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» аллерголог кандидат медицинских наук Татьяна Бондаренко рассказала, как бороться с аллергией на цветочную пыльцу и споры плесени.



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