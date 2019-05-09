Лучше съешьте рыбу: Супрун развеяла миф о популярной добавке

Здоровье

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая делится секретами правильного и недорогого питания, в очередном посте в Facebook решила рассказать о жирных кислотах «Омега-3».

Медик пояснила, что «Омега-3» — это собирательное название для жирных кислот. К главным «Омега-3» относят альфа-линоленовую, эйкозапентаеновую и докозагексаеновую кислоты. Кратко их называют ALA, EPA и DHA. АLA есть в льняном семени, EPA и DHA — только в рыбе и морепродуктах.

«Омега-3″ необходимы для образования оболочек вокруг нейронов, синтеза эйкозаноидов — одного из типов молекул, с помощью которых клетки иммунной системы общаются между собой. Они также необходимы нам для настройки процессов воспаления в теле, сжатия сосудов, образование спермы, здоровья и развития мозга», — пишет Супрун.

По ее словам, главным открытием и разочарованием 2018 года в области исследования добавок стало то, что «Омега-3» не уменьшают риск болезней сердца и смертности от них.

В то же время люди, которые едят рыбу и морепродукты хотя бы раз в неделю, а лучше четыре раза, имеют значительно меньшие риски умереть от болезней сердца.

Супрун советует, как организму получать жирные кислоты, если не пить добавки.

Для этого дважды в неделю нужно есть жирную морскую рыбу: сельдь, скумбрию, лосося, сардины. Этого достаточно, чтобы употребить необходимую дозу жирных кислот.

Кроме того, исследования показывают, что для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний или лучшего умственного развития детей полезна именно рыба, а не рыбий жир в виде биологически активных добавок.

«Омега-3» присутствуют также в морских водорослях. Поэтому медик рекомендует регулярно есть морскую капусту (ламинарию) или сушеные азиатские водоросли.

Жирные кислоты можно также получать из льняного семени и льняного масла. При этом льняное семя полезнее потреблять молотым, чем целым.

«Чтобы не тратить напрасно деньги на таблетки, лучше ешьте омега-3 из надежных источников. А при случае консультируйтесь с врачом относительно каких-либо добавок, которые планируете принимать. Пить добавки наугад и „на всякий случай“ может быть вредно для здоровья», — советует Супрун.

Ранее Ульяна Супрун рассказала о минеральных добавках и посоветовала, чем можно заменить подорожавший в последнее время лук.

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