«Чтобы не тратили деньги зря»: Супрун развеяла мифы о минеральных добавках

Здоровье

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая недавно напомнила украинцам, что выпивка даже умеренными порциями не продлевает жизнь и не улучшает здоровье, решила популярно объяснить, что нужно знать о минеральных добавках.

Прежде всего, чиновница напомнила, что перед употреблением любых препаратов, необходимо консультироваться с врачом. Она также подготовила информацию о наиболее популярных минералах.

Кальций

Кальций нужен не только для здоровья костей. Он является сигнальной молекулой внутри клетки, кофактором многих ферментов. Уровень кальция в крови должен быть постоянным. Мы должны получать около 1 грамма кальция в сутки.

Лучше пить цитрат кальция, и пить его в несколько приемов в течение дня дозами не более 600 мг.

Нехватка кальция в организме проявляется как потеря кальция, а в крови его уровень постоянен, поэтому ни на волос, ни на кожу это не может повлиять.

«Если у вас ломкие ногти наряду с рядом других симптомов — потрескавшимися губами, одышкой, утомляемостью или внезапным набором веса, следует обратиться к врачу. Это может быть проявлением анемии или недостаточной активности щитовидной железы», — пишет Супрун.

Кальций есть в молочной сыворотке, молоке и молочнокислых продуктах, но не в сливках или сметане, сыре типа пармезан, моцарелла и сулугуни. Также кальций есть в белокочанной, цветной и пекинской капусте.

Магний

Магний является кофактором почти 80% ферментов в нашем теле. Он нужен для образования нейромедиаторов, а его недостаток связывают с сердечно-сосудистыми болезнями, диабетом, остеопорозом, гипертензией, и неврологическими нарушениями. Дневная потребность в магнии — 3,6 мг / кг.

«Если вы хотите принимать магний, то пейте его небольшими дозами и отдельно от кальция и цинка, и сочетайте с белковой и жирной пищей, сахаром и корнеплодами — они способствуют поглощению магния. А отруби, грибы, шпинат, орехи и высокие дозы других минералов будут препятствовать усвоению магния из добавок», — уточняет медик.

Магний содержится во всех зеленых овощах, зелени и крупах.

Цинк

Этот микроэлемент необходим для работы иммунной системы, регуляции активности генов, заживления ран и работы мозга. Достаточное потребление цинка может замедлить связанные с возрастом хронические болезни, остеоартрит, остеопороз и дегенерацию сетчатки глаза.

Недостаток цинка может проявляться в выпадении волос, дистрофии ногтей (сильном искажении), эректильной дисфункции, отставании развития у детей, частых простудах. Цинка чаще нехватки людям с алкоголизмом, нарушением усвоения нутриентов (при болезни Крона и целиакии например), а также будущим и кормящим матерям и веганам.

Количество цинка, необходимого людям, зависит от возраста и веса, и колеблется от 5 до 12 мг / сут. Цинк не запасается на нашем теле — лишнее выводится с мочой. Доза 40 мг считается безопасной.

Хронические передозировки цинка могут приводить к тошноте, диареи, ослаблению иммунитета, нарушению уровня липопротеинов крови и анемии.

«Мужчины, которые потребляют более 100 мг цинка в день, имеют в 2,3 раза выше риск рака простаты, чем остальные. Беременным и кормящим пить добавки цинка стоит только после консультации врача. Также добавки цинка ухудшают усвоение ряда антибиотиков и меди», — напоминает Супрун.

Цинк есть в мясе, морепродуктах, бобовых, тыквенных и конопляных семечках, какао и орехах. Цинк в бобовых и орехах имеет низкую биодоступность, поэтому их лучше замачивать перед приготовлением или употреблением

Напомним, недавно Супрун рассказала, что заменители сахара, в том числе коричневый тростниковый сахар, которые часто употребляют как альтернативу белому сахару, на самом деле не такие уж и полезные.

Ранее Ульяна Супрун призвала с осторожностью относиться к появившейся моде на витаминные биодобавки, так как эффект от таких БАДов может быть совсем не таким, как обещают производители.

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