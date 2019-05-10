Холодовую аллергию может спровоцировать даже весенний дождь: как себе помочь

Здоровье

На электронный адрес [email protected] написала Марина, 47 лет: «Что-то неладное творится с кожей рук: на улице отекают, краснеют и зябнут, а в квартире пересыхают так, что нужно смазывать увлажняющим кремом чуть ли не каждый час. Кожа чешется, шелушится. Может, это аллергия? Как ее лечить?» Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали о причинах и лечении аллергического конъюктивита.

— Без осмотра однозначно сказать трудно, но, возможно, это действительно реакция на холод — холодовая аллергия, которая привела к аллергическому дерматиту, — объясняет аллерголог, иммунолог доцент кафедры клинической, лабораторной иммунологии и аллергологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика, кандидат медицинских наук Татьяна Бондаренко. — Читательнице нужно обратиться к аллергологу, чтобы пройти тест на холодовой аллерген. Это просто: кусочек льда надо приложить к внутренней части предплечья, и через определенное время, убрав холод, посмотреть на реакцию. Если есть покраснение, зуд, пузырьки, мы диагностируем холодовую аллергию.

В последние годы с этой проблемой ко мне обращается все больше пациентов. Рассказывают, что носят перчатки, утепляются, но даже небольшого перепада температур достаточно для развития аллергической реакции.

— Такая аллергия возникает только в холодное время года?

— Обычно да. Но иногда люди могут столкнуться с ней и в теплый сезон, например, купаясь в холодном водоеме или попав под холодный дождь.

— Как уменьшить проявления холодовой аллергии?

— Минимальная рекомендация пациенту — постараться не переохлаждаться, а максимальная — обследоваться для выявления хронического очага инфекции. Проблема излишней чувствительности к холоду не возникает на пустом месте. Предпосылкой для холодовой аллергии часто служит какое-то заболевание желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы. Поэтому нужно отыскать провоцирующий очаг. Это может быть и кариес зубов, и гайморит. На фоне неполадок в организме вырабатываются так называемые криоглобулины, которые провоцируют реакцию на коже. Если найти очаги хронической инфекции и устранить их, то уйдет и холодовая аллергия или хотя бы уменьшатся ее проявления.

— А если человек обследовался, и оказалось, что здоровье в порядке, но реакция на холод возникает?

— Так тоже бывает. Тогда главная рекомендация — закаливание. Но постепенное, а не резкое. Человек адаптируется к холоду, и специфическая реакция уходит. Нельзя забывать и о питании. Если питаться правильно, употреблять здоровую еду, то состояние желудочно-кишечного тракта улучшится, и кожные проявления уменьшатся.

— Как помочь коже в холодную погоду?

— На открытые участки тела в холодное время хорошо наносить жирный крем. Многие ошибочно применяют увлажняющий, но в нашем климате с повышенной влажностью у человека, выходящего на улицу в холодный день, такое средство еще больше охладит кожу. По возможности открытые области следует хорошо закрывать: надевать перчатки, шарфы, одежду с высокими воротниками, защищающими подбородок и щеки.

— Многие молодые люди не любят носить в холод рукавички.

— И не только молодые. Это плохая привычка, которая приводит к сухости кожи, нарушению микроциркуляции крови в кистях рук. Пока организм молодой, кожа восстанавливается неплохо, но со временем из-за частого переохлаждения теряет это свойство. Но за кожей нужно ухаживать также весной и летом. Во время пребывания на солнце следует пользоваться солнцезащитным кремом. Не забывать о защите рук следует, когда выходите поработать в сад или огород. Выполняйте домашнюю работу, требующую контакта с чистящими и моющими средствами, только в перчатках. Но не забывайте, что может быть аллергия на латекс — материал, из которого сделаны сами перчатки.

— Что усиливает холодовую аллергию?

— Важно качество воды: водопроводная достаточно жесткая, что приводит к обезвоживанию кожи, повышая ее чувствительность. Также из-за нехватки витаминов, которая бывает в конце зимы и весной, возникает излишняя сухость кожи. Поэтому холодовой аллергией чаще страдают люди с больной кожей.

О том, как отличить аллергию от простуды читайте в материале «ФАКТОВ»: «Чихание, зуд в носу, слезоточение: как бороться с аллергией на цветочную пыльцу и споры плесени».

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