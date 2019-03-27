Прямая линия

Чиханье, зуд в носу, слезотечение: как бороться с аллергией на цветочную пыльцу и споры плесени

Чувствительный организм на каждом шагу ищет врагов, особенно весной. Ему не нравятся растения, выделяющие пыльцу, не по вкусу тепличные овощи, а уж вездесущие грибки — враг номер один. Как бороться с аллергией? Чем ее симптомы отличаются от простуды? Где любит жить опасная плесень? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответила аллерголог, иммунолог доцент кафедры клинической, лабораторной иммунологии и аллергологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика, кандидат медицинских наук Татьяна Бондаренко. Как сообщали ранее «ФАКТЫ», ученые установили: женщинам во время беременности надо понемногу есть продукты, часто вызывающие аллергию, — яйца, арахис, мед, шоколад — тогда организм ребенка не будет на них реагировать.

«Люди часто принимают аллергическую реакцию за ОРВИ. Но есть четкие отличия»

*— Здравствуйте, Татьяна Николаевна! Звонит Анна из Киева. У мужа в начале весны возникает странная простуда: насморк, першит горло, температура около 37 градусов, а лечение помогает слабо. Может, дело в аллергии?

— Возможно. Люди часто принимают аллергическую реакцию за ОРВИ. Но есть четкие отличия. Сезонная аллергия (она называется поллиноз) привязана к теплому времени года, когда растения выделяют пыльцу, содержащую белок. Аллергия развивается стремительно: человек, встретившись с веществом, которое организм посчитал опасным, начинает чихать, кашлять.

Если при простуде чиханье глубокое и редкое, то при аллергии поверхностное и частое. Температура не поднимается вообще или едва превышает 37 градусов. Понятно, что лечат ОРВИ и аллергию тоже по-разному. Не советую вашему мужу заниматься самолечением, лучше обратиться к врачу.

— Как ставят диагноз?

— Врач расспросит пациента, когда и какие появляются симптомы, осмотрит его. Чтобы убедиться, что это аллергическая реакция, назначит анализ крови на иммуноглобулин Е (маркер аллергии). Выявляют аллерген, вызвавший реакцию, с помощью кожных аллергопроб. Но маленьким детям, беременным женщинам или людям с заболеваниями кожи их проводить нельзя. Тогда применяем лабораторные тесты: пациент сдает кровь на аллергопанель, чтобы определить чувствительность к тому или иному аллергену.

Также в последние годы шире распространяется молекулярная аллергодиагностика. Выявили аллерген, а чтобы понять, как с ним бороться, разбиваем его на молекулы. В зависимости от того, какие белки — главные (мажорные) или второстепенные (минорные) — провоцируют развитие аллергии, можно прицельно точно подобрать лечение.

*— Это Валентина из Павлограда. На шее и руках появились высыпания, которые сильно чешутся. Врач говорит, что это может быть крапивница, советует обследовать пищеварительный тракт и провериться на глисты. Можно выявить паразитов с помощью анализа крови?

— В крови мы ищем не глистов, а антитела — реакцию иммунной системы на гельминты. Поэтому лучше сдать анализ кала на яйца глистов, причем несколько дней подряд. И даже если результат отрицательный, желательно пройти профилактический курс лечения против паразитов. Важно провести его в промежуток, когда нет обострения и высыпаний.

— Заметила, что сыпь часто возникает, когда я перенервничаю.

— Это объяснимо: нервная система реагирует на эмоциональное потрясение. Вы нервничаете, и в организме вырабатывается избыток гормонов стресса, сужающих сосуды, из-за чего может подниматься давление. Также одновременно происходит сужение выводящих протоков желчного пузыря, поджелудочной железы, в результате нарушается отток желчи, доставка ферментов. Пища плохо переваривается, а значит, образуется большое количество шлаков, которые всасываются и провоцируют аллергические состояния.

— Какой успокаивающий препарат посоветуете?

— Пока не разобрались с причиной аллергии, нельзя принимать никакие средства на основе трав: таблетки, капли, настойки и даже травяные чаи. При поллинозе фитотерапия запрещена вообще. Если ситуация будет усугубляться, то доктор должен назначить вам химический препарат, снимающий нервное напряжение.

Симптомы аллергии Стремительное развитие аллергической реакции.

Чиханье частое и поверхностное.

Зуд слизистых носа и горла.

Температура нормальная или повышена незначительно.

«Тем, кто страдает аллергическим конъюнктивитом, нужно исключить инфекцию»

*— Это «ФАКТЫ»? Павлина из Ивано-Франковской области. Дочка (ей 32 года, живет в городе) каждую весну страдает от аллергического конъюнктивита. Рассказывает, что сейчас чувствует себя ужасно: белки глаз красные, веки распухшие, неудержимо текут слезы. Чем ей помочь?

— Видимо, аллергический конъюнктивит у вашей дочери вызван пыльцой цветущих растений, которая при попадании на слизистую глаз вызывает реакцию. Советую сначала проконсультироваться у окулиста, чтобы исключить поражение глаз каким-либо возбудителем инфекции. Обычно аллерголог назначает антигистаминное лечение — капли и таблетки. А если они не помогают — гормональные капли. Но при бактериальном или вирусном воспалении, наличии гноя такое лечение лишь навредит.

— Если антигистаминные средства не помогают?

— Тогда подключаем «тяжелую артиллерию» — гормональный препарат, который вводится внутримышечно. Иногда достаточно одной инъекции, но часто требуется три — пять. Есть гормональные препараты продленного действия (к ним прибегают в крайнем случае из-за множества побочных эффектов). Один укол предупреждает появление симптомов на весь сезон поллиноза, но эффект наступает спустя два-три дня.

*— Антонина из города Хмельницкий. Дочка проходила курс лечения от аллергии, но он не помог, и врач говорит, что нужно пройти еще один. Как вы считаете?

— Вы имеете в виду специфическую иммунотерапию (СИТ)? Здесь есть много нюансов. Чтобы назначить эффективное лечение, желательно предварительно провести молекулярную аллергодиагностику. Если виноват главный мажорный белок, то можно ожидать, что СИТ будет успешной. Но в случае, когда аллергическую реакцию вызывают минорные белки, выраженного положительного эффекта ждать не приходится.

СИТ обычно проводится в холодное время, чтобы до начала цветения выработались блокирующие аллергию антитела и организм привык к раздражителю. Но часто для стойкого эффекта нужно повторять курс ежегодно в течение двух — пяти лет, тогда ремиссия может продлиться до десяти лет.

*— Вас беспокоит Мария из Львова. Аллергией страдаю около десяти лет (сейчас мне 32 года). Беспокоят высыпания на пальцах рук, красные пятна на запястьях и веках, которые сильно зудят, особенно ночью. Кожа пересыхает, трескается. Что делать?

— Вам нужно обратиться к грамотному аллергологу, который разберется, почему возникают симптомы. Возможно, иммунная система дает сбой, начиная вырабатывать антитела на то, что считает врагом: пылевые клещи, шерсть животных, пищу (в случае истинной аллергической реакции). Когда выявим аллергены, например, продукты питания, то проведем дополнительные исследования, чтобы дать рекомендации. Некоторые овощи и фрукты придется исключить, а другие — употреблять только после тепловой обработки.

Высыпания могут возникать из-за нарушений эндокринной системы, например, заболевания щитовидной железы, но чаще всего вызваны состоянием желудочно-кишечного тракта (это называется псеводоаллергия, или ложноаллергическая реакция). Иногда оба механизма (патология иммунной системы и нарушения пищеварения) сочетаются, и тогда нужно воздействовать на каждый из них.

— А что делать сейчас?

— Принимайте антигистаминные препараты, сорбенты, придерживайтесь гипоаллергенной диеты. Продукты-аллергены нужно исключить. Хотя бы на время следует отказаться от колбасы, меда, орехов, красной рыбы, икры, морепродуктов, твердого сыра, квашеной капусты, алкоголя, цитрусовых, кофе.

Если улучшения не будет и симптомы не уменьшатся, врач подключит гормональные лекарства. Высыпания нужно смазывать мазями, которые назначит доктор. Когда присоединяется инфекция, для борьбы с трещинками и корочками хорошо использовать комбинированный препарат, обладающий гормональным, антибактериальным и противогрибковым действиями.

Выполняя домашнюю работу, надевайте перчатки. Но важно помнить, что бывает аллергия и на латекс, из которого они изготовлены. Кроме того, латекс может давать перекрестную реакцию с растениями: бананами, авокадо, киви, папайей.

Правила специфической иммунотерапии при поллинозе Проводится в холодное время года.

Начинается с маленьких доз, которые постепенно увеличиваются.

Фитотерапия исключается.

При необходимости лечение повторяется.

«При реакции на полынь надо с осторожностью употреблять подсолнечное масло»

*— Это Ольга из Мукачево, 31 год. У меня поллиноз уже лет пять, но пока помогает антигистаминный препарат. Заметила, что симптомы аллергии иногда возникают и зимой, а потом сами по себе проходят. В чем дело?

— Вы выявили аллерген?

— Да, это пыльца березы.

— Можно предположить, что у вас перекрестная аллергия. Бывает сезонный перекрест, когда человек, реагирующий на пыльцу березы, во время ее цветения не может есть яблоки и косточковые плоды — сливы, персики. Но иногда реакция круглогодичная, и тогда даже зимой нужно отказаться от яблок. Стоит откусить кусочек, как возникают изменения в ротовой полости — опухают губы, жжет и зудит язык, небо. Так организм подает сигнал тревоги: мне не нравится эта еда. Когда «враждебная пища» попадает в желудочно-кишечный тракт, может возникнуть рвота, диарея.

— На что еще возникает перекрестная аллергия?

— Иногда сочетания довольно неожиданные. При реакции на луговые травы (тимофеевку, овсяницу, мятлик) человек ощущает аллергические симптомы, употребляя продукты из злаков — ржи, пшеницы. Амброзия, известная агрессивными аллергическими реакциями, дает перекрест с бананами и дынями, полынь — с подсолнечным маслом.

*— Прямая линия? Звонит киевлянка Оксана, 43 года. Работаю в одном из городских парков, и когда наступает весна, самочувствие ухудшается: начинаю кашлять, чихать. Иногда возникает ощущение, что нечем дышать, хотя нахожусь на свежем воздухе. Прочитала в анонсе прямой линии, что причина может быть в спорах плесени. Как это?

— Такое состояние, как у вас, называется синдромом таяния снега. Споры грибов находятся в окружающем пространстве круглогодично. Но когда холодает, они прячутся под снегом. Зато внутри дома, где тепло и влажно, для грибка в холодную пору раздолье. Кстати, при внешнем утеплении жилища нужно делать это сверху донизу, а не лоскутом. Когда одну квартиру утеплили, а соседние нет, то из-за перепада температур грибок развивается быстрее.

Чувствительных к плесени людей мы видим круглый год, но особенно много — ранней весной. Споры, находящиеся в почве, а также прошлогодней листве и траве, разлетаются по воздуху. Люди вдыхают их — и начинают кашлять, чихать, у них возникают приступы удушья, иногда раздражается кожа (атопический дерматит). Чаще всего страдают те, кто вынужден возиться с землей: работники теплиц, садовники, огородники, озеленители, а также дворники.

*— Могу я поговорить с доктором? Это Майя из Винницы. Весной выбираемся с мужем на дачу, и я возвращаюсь больная: закладывает нос, першит в горле, зудят веки. Это может быть реакция на плесень?

— Да. Чаще других страдают дачники, после зимы приводящие в порядок домики, сараи, погреба, которые всю зиму стояли закрытыми. Но плесень обживает и городские квартиры, особенно ванные комнаты, ведь в них повышена влажность. Хотя замечательно распространяется в любом месте, где есть перепады температур, плохая вентиляция.

Любимое место плесени — кухонный шкафчик, в который хозяйки ставят вымытую, но не вытертую насухо посуду. К тому же многие горожане сегодня сушат белье не на балконе, а в помещении, а это тоже создает условия для развития грибка. Подстегивает распространение плесени и то, что люди перестали утюжить вещи, в том числе постельное белье.

Как бороться с плесенью Часто проветривайте квартиру, следите за влажностью воздуха.

В ванной комнате или санузле желательно сделать вентиляцию.

Чаще раздвигайте шторы, чтобы в дом заглядывало солнце.

Хорошо вытирайте посуду, прежде чем спрятать ее в шкаф.

Тщательно просушивайте влажную одежду перед тем, как убрать ее.

Следите за комнатными растениями: в горшках часто заводится плесень.

При уборке вытирайте все поверхности насухо.

В кондиционер желательно установить фунгицидную прокладку.

Ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» аллерголог Павел Гришило рассказал, что защититься от аллергенов помогают специальные фильтры для носа.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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