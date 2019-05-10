Форель, карпы и щуки: как заброшенный водоем в Киеве превратили в место спортивной рыбалки

Житейские истории

— Я с партнерами по бизнесу занимаюсь реализацией живой рыбы супермаркетам Киева и других городов Украины, а в качестве своего рода хобби мы организовали центр семейной рыбалки на экзотическую для местных водоемов радужную форель, — говорит предприниматель из Киева Сергей Тонконоженко. — Даже проводим международный турнир «Траутмания» (от английского слова «trout» — «форель») по ловле этого ценного вида рыбы. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как ветеран АТО строит мини-поселок для своих и приемных детей.

«Когда температура воды превышает 14 градусов, форель перестает есть»

— Чтобы открыть центр семейной рыбалки на форель, мы взяли в аренду заброшенный пруд на окраине Киева, — продолжает Сергей Тонконоженко (на фото в заголовке). — В советские годы этот водоем был частью большого хозяйства по выращиванию карпа. Понадобились значительные капиталовложения, чтобы привести пруд в порядок: мы углубили водоем, почистили дно, сделали рыбацкие вымостки, построили беседки… Кроме форели, запустили туда еще и осетров.

Один из наших самых любимых фильмов — кинокомедия режиссера Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Если помните, герой артиста Андрея Миронова контрабандист Геннадий Козодоев (Геша) намеревался хитростью снять гипс с героя Юрия Никулина Семена Семеновича Горбункова на берегу моря возле места под названием «Черные камни», а затем шеф приказал провести эту операцию возле Белой скалы. Так вот, мы хотели, чтобы название нашего центра было связано с культовой комедией. Поэтому назвали его «Белые камни». А рыбацкое кафе — «Плакучая ива».

Форель — рыба горных речек, в которых даже в разгар лета вода холодная. Эта порода рыбы хорошо чувствует себя, если температура воды не превышает 12—14 градусов. В водоемах Киевщины в летний период она гораздо выше. Поэтому в столичном регионе выращивать форель невозможно. Но мы нашли выход: покупаем рыбу на форелевых фермах Закарпатья и доставляем в наш пруд в специальных цистернах, оснащенных системой насыщения воды кислородом (дело в том, что форель не переносит кислородного голодания). Основная часть этой рыбы — молодые особи весом от 300 до 700 граммов. Они полны сил, активно сопротивляются, когда попадают на крючок, а это добавляет драйва рыбакам. Но мы завозим и гораздо более крупную рыбу, чтобы люди знали: есть шанс добыть крупный экземпляр. Самая большая форель, которую поймали у нас, весила пять килограммов 300 граммов.

— Чем кормите форель?

— Она сама находит себе пропитание. Эта рыба — хищник, кормится мелкой рыбешкой. Тут нужно сказать, что наш пруд соединен с каналом, по которому отводится вода, использовавшаяся для охлаждения пара на киевской ТЭЦ-5. Эта вода чистая, в ней водится много мальков. На них и охотится наша форель. Раз у рыбы есть стимул охотиться, то больше шансов, что она схватит рыбацкую приманку. А раз есть клев, значит, у нас будут клиенты.

Поскольку форель перестает есть, если температура воды поднимается выше 14 градусов, летом ловля этого вида рыбы у нас прекращается. Мы спускаем воду из пруда и собираем оставшуюся форель. Возобновляем сезон рыбалки на эту рыбу в конце сентября.

Так как форели нужно много кислорода, зимой мы применяем специальные установки — аэраторы, которые создают волну, тем самым очищая часть поверхности пруда ото льда, а также способствуют насыщению воды воздухом.

Понятно, что рыбалка у нас не бесплатная. Пойманную рыбу человек может забрать с собой в свежем виде или попросить ее закоптить — у нас есть коптильня.

«Оборудовали миниатюрное озерцо для маленьких рыбаков — дети ловят в нем карасиков»

— Сколько форели в вашем пруду?

— Чуть больше тонны. Мы периодически пополняем водоем — запускаем рыбы столько, сколько вылавливают рыбаки.

Правда, есть проблемы с точным учетом выловленной рыбы. Дело в том, что, к сожалению, нередки случаи, когда рыбаки и рыбачки (среди наших посетителей довольно много женщин) ухитряются тайком вынести часть улова, чтобы не платить. Был, например, случай, когда одна клиентка приехала к нам со своими знакомыми. Вскоре женщина прислала сообщение, что ее приятели скрытно вынесли пойманную рыбу. Клиентка извинилась и компенсировала нам стоимость улова.

— Какое количество форели удается выловить самым умелым участникам международного турнира «Траутмания», который вы проводите?

— До сотни штук. Это не за раз, а за восемь туров, на которые разбиты соревнования. Правила предусматривают целый ряд ограничений. Участникам, например, запрещено касаться руками пойманной форели. Ее нужно брать подсаком обязательно с мягкой силиконовой сеткой. Крючки используются малотравматич-ные — без бороздки. Взявшись за крючок, рыбак снимает с него рыбу и отпускает ее в пруд. На турниры съезжаются по 60 рыболовов-спортсменов из различных стран мира.

Наш форелевый пруд стал популярным среди рыбаков, и недавно мы взяли в аренду и привели в порядок еще три соседних водоема. Запускаем в них щуку, карпа, белого амура, карася, а также разноцветных (белых, черных, красно-белых) декоративных японских карпов. К тому же у нас есть инкубационный цех, в котором мы выращиваем из икры мальков этих видов рыбы. Кстати, мы оборудовали миниатюрное озерцо для маленьких рыбаков — дети ловят в нем карасиков.



* Рядом с форелевым прудом благоустроены еще три, в которых ловят карпов, щук, белых амуров, карасиков. Среди известных рыбаков — игрок звездного состава киевского «Динамо» Алексей Михайличенко (справа). Фото из Facebook

— Чтобы открыть рыбный бизнес, вам пришлось брать кредит?

— Я привнес в дело свой профессиональный опыт и организаторские навыки, а партнеры — деньги. Закончил университет по специальности «экономика и право», и первым же моим местом работы стала фирма, занимавшаяся экспортом морской рыбы и морепродуктов. У меня есть организаторские способности, я усердно работаю, поэтому мне предложили стать директором фирмы по выращиванию и продаже рыбы. Под моим руководством это предприятие было создано, что называется, с нуля. Я продолжительное время проработал наемным топ-менеджером, пока не пришло желание самому стать собственником бизнеса. Нашел надежных людей, и мы организовали фирму, соучредителем и директором которой я сейчас являюсь.

Я родом из Винницкой области. Моя родная хата стоит на берегу пруда. Когда я был еще совсем маленьким, старший брат случайно опрокинул меня в воду. Сейчас он в шутку говорит: «Если бы я тебя тогда не искупал, ты бы сейчас рыбой не занимался».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о киевлянке Софии Рожко, которая, изменив рацион, похудела на 12 килограммов, а затем открыла школу правильного питания.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter