Больных корью отправляют лечиться домой? Под Харьковом разгорается скандал из-за действий врачей

Здоровье

В Харьковской области разгорается скандал из-за ситуации с заболеванием корью в частности, и медобслуживанием в целом. Ранее сообщалось о массовом заболевании корью студентов ХНУ имени В.Н. Каразана.

Так, жительница поселка Близнюки Ирина Бебешко рассказала, как ее знакомому с высокой температурой назначили антибиотики и отправили болеть домой, но через несколько дней выяснилось, что у мужчины — корь. «За последние несколько недель уже трое взрослых, которые работают в одном магазине в центре поселка, заразились. Мой знакомый также заболел и, когда обратился в больницу с высокой температурой (более 39), врачи без установления точного диагноза назначили антибиотик. Лечение не помогало, температура держалась, и он обратился в больницу снова. Ему изменили курс лечения и отправили домой. И только на седьмой день, когда начались высыпания, он получил диагноз — корь. Выписали „Бисептол“, витамин С и отправили домой, где живут жена и пятилетняя дочь!» — написала Ирина Бебешко на страничке «Нове життя» в Facebook.

Она также пожаловалась на отношение семейного врач, к которому пришла с сильным кашлем.

Под этим постом разгорелась жаркая дискуссия, участники которой критиковали медиков. Одна из комментаторов — медик — пролила свет на сложившуюся ситуацию и попросила людей не винить всех врачей скопом. Оказалось, что в данном населенном пункте закрыто инфекционное отделение, а основной удар принимают на себя как раз семейные врачи.

«В настоящее время — амбулаторное лечение с назначением антибиотиков. Госпитализировать не можем — инфекционное отделение закрыто. Весь удар и всю ответственность негласно сбросили на семейного врача, за что нас и „благодарят“, — пишет Наталия Павлюк. — Совет: подойдите к главному врачу и скажите, кто конкретно вас обидел. Не надо разгонять в соцсетях, сейчас начнут и об учителях — тоже не такие будут. Я уже почитала, что мы пособники смерти и тому подобное».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Броварах (Киевская область) зафиксировали 84 сообщения об обнаружении в городе опасных инфекционных заболеваний (или подозрений на них), в том числе 41 случай — корью.

Также Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины сообщал, что в течение 16-й недели 2019 года корью заболел 2141 человек — 1106 взрослых и 1035 детей.

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