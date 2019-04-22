Корь в Украине: вспышку заболевания зафиксировали под Киевом

Здоровье



За прошедшую неделю в Броварах зафиксировали 84 сообщения об обнаружении в городе опасных инфекционных заболеваний или подозрений на них, в том числе 41 случай — корью. Ранее сообщалось о заболевании корью студентов крупного вуза в Харькове: в ХНУ имени В.Н. Каразана заболели корью 26 студентов, 15 из которых живут в общежитиях.

Как сообщают в мэрии Броваров, также регистрировались случаи острых кишечных инфекций у детей и взрослых (12), скарлатины (1), ветряной оспы (19) и другие инфекции. Сообщается, что в 41 случае заболевания или подозрения на корь речь идет о 21 взрослом и 20 детях. Медики выяснили, что заболевшие взрослые не были привитые против кори. На стационарном лечении в инфекционных отделениях находятся 29 больных, 12 лечатся амбулаторно.

По состоянию на 18 апреля, в Броварах и Броварском районе корью заболели уже 351 человек, в том числе детей -142, в городе — 219 случаев, из которых 101 — ребенок. Также сообщается, что за I квартал 2019 года план ревакцинации детей старше 7 лет выполнен лишь на 22,9%, подлежало ревакцинации — 1957 детей, а получили ее только 449 школьников. Вакцины против кори есть — в городских больницах насчитывается 1699 доз. В связи с неблагоприятной ситуацией, которая сложилась в городе, медицинским работникам образовательных учреждений рекомендовали провести мониторинг и всех не привитых или не полностью привитых детей немедленно направит к участковым педиатрам для вакцинации.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Житомирской области из-за вспышки кори приостанавливали учебный процесс в двух общеобразовательных заведениях — Олевской гимназии и Дашицкой общеобразовательной школе. В Олевском районе работа приостановлена на период с 16 по 26 апреля, в Хорошевском — до 22 апреля включительно.



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