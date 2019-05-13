В Украине сняли ограничения на бесплатные прививки от кори

Здоровье

В Украине ввели бесплатную вакцинацию от кори для всех возрастных групп, в том числе и взрослых людей. Ранее и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун дала ответы на самые распространенные вопросы о вакцинации против кори и развеяла существующие мифы.

Как сообщают в Министерстве здравоохранения, зарегистрированный в Минюсте указ предусматривает бесплатную вакцинацию взрослых любого возраста, а также младенцев в возрасте от 6 месяцев.

В Минздраве сообщают, что взрослым следует вакцинироваться против кори в течение 72 часов, если они контактировали с заболевшими, не болели корью и не имеют данных о прививках в медицинской карте, а также если по результатам анализов на наличие антител IgG не имеют иммунитета против кори.

«Для формирования иммунитета взрослым достаточно одной прививки против кори», — утверждают медики.

Прививку от кори взрослые могу сделать в коммунальном медучреждении, где они подписали декларацию с семейным врачом или терапевтом. «В начале лета вакцинировать бесплатно будут также в частных медучреждениях, которые подписали договор с Национальной службой здоровья Украины», — говорится в сообщении.

Что же касается прививок младенцев в возрасте от полугода, то ему также в течение 72 часов следует уколоть вакцину, если малыш контактировал с больными.

«До 6 месяцев вакцину КПК не применяют. Прививки в 6−11 месяцев считается „нулевой“ дозой и дальнейшие плановые прививки нужно проводить по календарю профилактических прививок: в 12 месяцев (первая доза вакцины КПК) и 6 лет (вторая доза)», — уточняют в Минздраве. Места, где младенцу можно сделать вакцинацию — как и у взрослых людей.

«По-прежнему бесплатной остается вакцинация по календарю прививок», — уточняют в Минздраве.

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