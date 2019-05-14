ООН озвучила шокирующую статистику заболевания корью в Украине и намерена вмешаться

Здоровье

Более двух третей заболевания корью в Европе приходится на Украину. Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения Организации объединенных наций.

«Все случаи смертности от кори приходятся на три страны — Албанию, Румынию и Украину. На Украину приходится более 70 процентов всех заражений корью в регионе, выявленных в первые месяцы 2019 года», — говорится в сообщении Центра новостей ООН.

Всемирная организация здравоохранения создает оперативный центр по оказанию помощи наиболее пострадавшим от кори странам Европы, сообщает Укринформ.

«За последние 14 месяцев в 47 из 53 стран европейского региона ВОЗ было зарегистрировано в общей сложности более 100 тысяч случаев кори и более 90 случаев смерти, связанных с этим заболеванием. ВОЗ решила создать оперативный центр по оказанию помощи наиболее пострадавшим странам», — сообщили в организации.

ВОЗ намерена помогать странам добиваться повышения охвата иммунизацией и сдерживать дальнейшее распространение заболевания.

Как писали «ФАКТЫ», в связи с эпидемией кори в Украине ввели бесплатную вакцинацию от кори для всех возрастных групп, в том числе и взрослых людей.

В Минздраве сообщили, что взрослым следует вакцинироваться от кори в течение 72 часов, если они контактировали с заболевшими, не болели корью и не имеют данных о прививках в медицинской карте, а также если по результатам анализов на наличие антител IgG не имеют иммунитета против кори.

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