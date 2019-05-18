Стиль жизни

18 мая в часовне Святого Георгия Виндзорского замка обвенчались леди Габриэлла Марина Александра Офелия Виндзор (для близких — просто Элла) и финансист Томас Кингстон, объявившие о своей помолвке в августе 2018 года, после трех лет знакомства. Практически ровно год назад, 19 мая, в этой же часовне поженились Меган Маркл и принц Гарри. Свадьба леди Габриэллы была, однако, намного скромнее — без прямой телетрансляции, без поездки по городу в карете, да и список именитых гостей был покороче. Свадьба стала частным мероприятием. Широкая публика на территорию замка не допускалась.

37-летняя невеста была в красивом белом кружевном платье от Luisa Beccaria с длинным шлейфом, в шестиметровой фате и бриллиантовой диадеме-кокошнике (в которой в свое время выходили замуж ее мать и бабушка). 40-летний жених выглядел очень элегантно в черном смокинге, полосатых брюках и бежевой жилетке с голубой рубашкой и розовым галстуком.

Леди Габриэлла с отцом

Жених Томас

Венчание своей двоюродной племянницы посетила сама королева Елизавета II. Она прибыла в ярко-розовом пальто и такого же цвета шляпе. На семейное мероприятие ее сопровождал муж, принц Филипп.

Разумеется, присутствовали и родные невесты — ее 40-летний брат Фредерик Виндзор с женой-актрисой Софи Уинклман, а также родители — двоюродный брат королевы Елизаветы Майкл Кентский и принцесса Майкл Кентская (урожденная баронесса Мария Кристина фон Рейбниц). Принцессу ранее обвиняли в расизме после того, как она появилась на приеме в Букингемском дворце с брошью, изображающей чернокожего человека. На этом же мероприятии присутствовала мулатка Меган Маркл. Сама принцесса говорила потом, что не хотела никого оскорбить.

В числе гостей были внучка королевы принцесса Беатрис со своим бойфрендом Эдоардо Мопелли Моцци, ее отец, принц Эндрю, и его бывшая жена, герцогиня Йоркская Сара Фергюсон, младший сын королевы — принц Эдвард с женой Софи, графиней Уэссекской и дочь королевы принцесса Анна. Сестра Беатрис принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк, которые осенью прошлого года венчались в этой же часовне, не приехали. Это подогрело слухи о беременности принцессы. Хотя по некоторым данным они просто сейчас уехали отдыхать.

Сара Фергюсон, ее дочь принцесса Беатрис с бойфрендом Эдоардо

Кейт Миддлтон и принц Уильям отсутствовали. В этот день Уильям посетил финал Кубка Англии по футболу, поскольку является президентом футбольной ассоциации. В прошлом году он был вынужден пропустить это мероприятие из-за свадьбы брата. А вот младшая сестра Кейт Пиппа Миддлтон приехала на свадьбу вместе со своим мужем Джеймсом Мэттьюсом. Пиппа и Томас некогда встречались. После расставания они сохранили дружеские отношения. На свадьбу также приехали родители Кейт и Пиппы — Кэрол и Майкл Миддлтоны, а также их брат Джеймс Миддлтон со своей подругой-француженкой Ализе Тевене. Пиппа была в голубом, ее мать — в бежевом.

Семейство Миддлтонов, без Кейт

Занятая материнскими хлопотами и еще не вполне восстановившая физическую форму Меган Маркл не смогла прийти, хотя их с Гарри дом Фрогмор-коттедж находится на территории Виндзорского замка. Зато прибыл сам принц Гарри.

Принц Гарри

После венчания Габриэлла и Томас продолжили празднования в особняке Фрогмор-хаус, где проводили свой вечерний свадебный прием Меган и Гарри.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что внучка королевы Елизаветы II и ее муж удивили публичными поцелуями и штанами с принтом из единорогов.

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