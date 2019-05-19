Берегитесь града: синоптик дала прогноз погоды на начало новой недели

Общество

Понедельник, 20 мая, будет сложным днем для жителей западных областей — кроме затянувшегося периода дождей, погода принесет шквалистое усиление ветра до 15−20 м/с, ожидаются грозы, очень вероятен град. Жителям стоит быть осторожными, поскольку последствия стихии могут быть такими же, как после 16−17 мая.

Особенно сильные дожди ожидаются в Карпатах и Прикарпатье. Кроме западных регионов, дождливая погода может зацепить отдельные районы Винницкой, Житомирской и Одесской области. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

Пока на западе будут бушевать дожди с грозами, на остальной части Украины будет сухо, солнечно и жарко. Днем воздух прогреется до +28 градусов, в южных и восточных областях возможны +32 градуса.

Синоптик предупреждает, что жара в Украине — не надолго. 21−22 мая дожди с грозами с запада сместятся в восточном направлении и будут определять погоду на большей части Украины. Вместе с дождями придет и снижение температуры.

Напомним, народные синоптики уже составили прогноз погоды на начало лета и обещают, что первые дни июня будут дождливыми.

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