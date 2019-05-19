- 18:12 В Украине оценили шансы Гройсмана попасть в Раду со своей партией
- 18:09 Бюджетников урежут: принято важное решение по магистрам и бакалаврам
- 17:59 "Укрзалізниця" начала продавать билеты на летние поезда в южном направлении
- 17:59 День инаугурации Зеленского: все подробности и реакция соцсетей
- 17:51 Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новые милые семейные фото и видео с детьми
- 17:32 Гройсман уходит в отставку
- 17:28 Верим в лучшее: как звёзды шоу-бизнеса поздравили Зеленского с вступлением в должность президента
- 17:22 В Египте освободили часть украинских моряков с задержанного танкера Sea Shark
- 17:22 Зеленский попросил не обращаться к нему по отчеству
- 17:08 В Киеве на детской площадке произошла стрельба: первые детали и фото
Берегитесь града: синоптик дала прогноз погоды на начало новой недели
Понедельник, 20 мая, будет сложным днем для жителей западных областей — кроме затянувшегося периода дождей, погода принесет шквалистое усиление ветра до 15−20 м/с, ожидаются грозы, очень вероятен град. Жителям стоит быть осторожными, поскольку последствия стихии могут быть такими же, как после 16−17 мая.
Особенно сильные дожди ожидаются в Карпатах и Прикарпатье. Кроме западных регионов, дождливая погода может зацепить отдельные районы Винницкой, Житомирской и Одесской области. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.
Пока на западе будут бушевать дожди с грозами, на остальной части Украины будет сухо, солнечно и жарко. Днем воздух прогреется до +28 градусов, в южных и восточных областях возможны +32 градуса.
Синоптик предупреждает, что жара в Украине — не надолго. 21−22 мая дожди с грозами с запада сместятся в восточном направлении и будут определять погоду на большей части Украины. Вместе с дождями придет и снижение температуры.
Напомним, народные синоптики уже составили прогноз погоды на начало лета и обещают, что первые дни июня будут дождливыми.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.