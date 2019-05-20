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В Полтаве умер избитый видеооператор Денис Руденко
В ночь на воскресенье, 19 мая, в реанимации Полтавской областной клинической больницы умер оператор Денис Руденко, которого 10 мая сильно избили неизвестные. Ранее сообщалось, что в Черкассах сильно избили журналиста Вадима Комарова.
Как сообщает «Полтавщина», Дениса Руденко избили поздно ночью возле дома на улице Мира, 24 в Полтаве. В больницу его доставили в тяжелом состоянии — медикам пришлось ввести журналиста в состояние медицинской комы.
У пострадавшего был выбит глаз и диагностирован перелом основания черепа. Врачи удалили из его мозга гематому. Были все надежды, что оператор выживет, однако ночью у него резко упало давление и реанимационные мероприятия не помогли…
Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре неизвестные сожгли автомобиль главного редактора газеты «Заря» Владимира Песоцкого.
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