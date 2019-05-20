26.10 / 26.36 29.09 / 29.51
Киев: +17
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Полтаве умер избитый видеооператор Денис Руденко

10:40 20 мая 2019 2667
Денис Руденко
Инф. «ФАКТОВ»

В ночь на воскресенье, 19 мая, в реанимации Полтавской областной клинической больницы умер оператор Денис Руденко, которого 10 мая сильно избили неизвестные. Ранее сообщалось, что в Черкассах сильно избили журналиста Вадима Комарова.

Как сообщает «Полтавщина», Дениса Руденко избили поздно ночью возле дома на улице Мира, 24 в Полтаве. В больницу его доставили в тяжелом состоянии — медикам пришлось ввести журналиста в состояние медицинской комы.

У пострадавшего был выбит глаз и диагностирован перелом основания черепа. Врачи удалили из его мозга гематому. Были все надежды, что оператор выживет, однако ночью у него резко упало давление и реанимационные мероприятия не помогли…

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре неизвестные сожгли автомобиль главного редактора газеты «Заря» Владимира Песоцкого.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины