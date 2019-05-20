Порох забил гол Зеленскому (видео)

Спорт

Эта новость прошла бы мимо нас, если бы не противостояние Петра Порошенко и Владимира Зеленского на выборах 2019 года. И если президентская гонка завершилась в пользу Зеленского, ставшего шестым главой государства в истории независимой Украины, то на футбольном поле произошло все в точности до наоборот.

В поединке 29-го тура первой украинской лиги между «Сумами» и «Николаевом» был зафиксирован крупный счет в пользу гостей — 8:0. Один из мячей после подачи с углового во втором тайме залетел от футболиста «Николаева» Богдана Пороха (на фото) в сетку ворот, которые защищал однофамилец новоизбранного президента страны Никита Зеленский.

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Добавим, что «Сумы» за тур до конца чемпионата занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков, и сыграют в переходных матчах за право остаться в первой лиге. При этом в апреле Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ заявил о том, что «Сумы» лишены профессионального статуса в связи с нарушением кодекса этики и честной игры, после чего клуб обжаловал данное решение в Аппеляционном комитете ФФУ.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 20 мая прошла инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского.

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