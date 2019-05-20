Житейские истории

— Толчком к созданию медицинского центра для людей, страдающих заболеваниями спины, стала серьезная проблема со здоровьем, возникшая у одного из членов моей семьи, — говорит ветеран АТО Василий Мыколенко из Киева. — Врачи заявили, что матери супруги (слово «теща» я не употребляю) необходима операция на позвоночнике, а это опасно. Я начал искать альтернативные варианты, чтобы решить вопрос консервативно. Нашел информацию о медицинском устройстве и методике, которую разработал Владимир Петрович Пекур. К тому времени на этот комплекс был получен патент, проведены доклинические и клинические исследования, и впоследствии устройство было внесено в Государственный реестр изделий медицинского назначения Минздрава Украины. Нужно сказать, что я с детства занимался прикладными видами спорта: гимнастикой ушу, тайским боксом, боксом. Во время тренировок неоднократно получал травмы. Для восстановления часто использовал элементы физической реабилитации. К тому же первое высшее образование получил по специальности физическая культура и валеология (наука о здоровье). После первого знакомства с медицинским устройством, созданным Владимиром Пекуром, я заинтересовался подобными методиками, оценил их возможности. Результаты поиска еще раз доказали, что разработка Пекура уникальна. Возможности других методов были ограничены либо недостаточно эффективны. Мы решили отказаться от операции в пользу курса реабилитации по методике Пекура. Мама супруги успешно прошла курс, боль в спине с тех пор (идет уже девятый год) не беспокоит. После этого я встретился с автором, договорился об использовании его метода. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о «киборге» Александре Чубе, который, восстановившись после ранения, пересек на велосипеде США, а теперь организовывает детские спортивно-патриотические лагеря.

«С помощью специальных упражнений восстанавливается мышечный корсет»

— Знакомство с разработкой Пекура повлияло и на мою деятельность — в то время я думал о том, в каком направлении создавать собственный бизнес, — продолжает Василий Мыколенко. — До этого был наемным работником. Жизнь подсказала мне отличный вариант — я открыл центр физической реабилитации в Киеве, а позже создал сеть, где основным методом лечения было использование уникального комплекса — методики и устройства, созданного в Украине.

Когда в 2014 году началась война, меня призвали в 25-ю отдельную парашютно-десантную бригаду. В армии бойцы испытывают большие физические нагрузки. В бронежилете, с оружием и боеприпасами приходится быстро передвигаться, преодолевать препятствия, прыгать с грузовиков и бронетехники. Нередко нужно выполнять тяжелую работу: переносить боекомплект, бревна, мешки с песком… Многие возвращаются домой с проблемами позвоночника и суставов. Вот я и решил помочь им. 20 процентов мест в моих медицинских центрах (их на сегодняшний день в Украине несколько) выделил для бесплатной реабилитации бойцов АТО и членов их семей.

Василию Мыколенко выпало служить в 2014—2015 годах. Фото из архива Василия Мыколенко

— Как у вас проводится реабилитация?

— По записи пациенты проходят консультацию врача, который изучает историю болезни, диагностирует текущее состояние, назначает комплексную программу лечения. В комплекс входит курс занятий на дуге Пекура. Чтобы снять осевую нагрузку с позвоночника, занятия проходят в положении лежа на устройстве под руководством физиотерапевта. Сеанс длится около полутора часов, в течение которых пациент выполняет специальные движения. За один сеанс полностью или частично утраченную подвижность позвоночника и суставов не восстановишь. Но иногда уже после первого сеанса можно почувствовать, как боль в спине уходит. Для достижения стабильного положительного результата нужно заниматься четыре-пять раз в неделю на протяжении месяца, иногда дольше. Но это не все. В программу курса могут быть включены лечебный массаж и ВКТ (восстановительная кинезиотерапия — лечение движением: занятия на кроссоверах без осевой нагрузки на спину и суставы). Очень важный момент — пациент не должен пропускать занятий, иначе желаемый результат придет не так быстро.

«Из-за того, что дети очень мало двигаются, мышцы не успевают за ростом костей»

— Что происходит с позвоночником во время занятий?

— Функциональные структуры позвоночника очень мягко растягиваются, увеличивается расстояние между позвонками, включаются в работу мышцы спины. Это, кстати, приводит к тому, что наши пациенты во время прохождения курса реабилитации становятся выше на три — пять сантиметров. Ключевой нюанс — программа реабилитационного комплекса составляется так, чтобы включить в работу глубокие мышцы спины, которые, с учетом малоподвижного образа жизни, недостаточно развиты практически у всех. В то же время от работы глубоких мышц спины зависит питание позвоночных суставов и межпозвонковых дисков. От занятия к занятию по мере укрепления глубоких мышц вокруг позвоночника образуется мышечный корсет. Он принимает на себя значительную часть нагрузки, которая обычно приходится на диски и суставы позвоночника, таким образом разгружая их. Постепенно восстанавливается утраченная гибкость, увеличивается амплитуда движений и мобильность суставов, проходит боль, исправляется осанка.

Замечу, что в тренажерных залах добиться таких результатов практически невозможно. Дело в том, что при фитнес-нагрузках, как правило, не задействуются глубокие мышцы. Поэтому мышечный корсет вокруг позвоночника не образуется, сколько бы ты не качался. Да и лечение грыж позвоночника нужно доверять врачам, а не фитнес-тренерам.

Отдельно хочу добавить несколько слов о здоровье детей. Ребята сейчас стали гораздо меньше двигаться, чем до начала эры гаджетов. В результате, помимо нарушенной осанки, дети абсолютно не развиваются физически, отсутствует баланс в работе мышц. Недостаточная активность становится проблемой в возрасте 10—15 лет, когда ребенок активно растет — мышцы могут не успевать за ростом, формируется сколиоз, плоскостопие. Занятия у нас позволяют сбалансированно развивать опорно-двигательный аппарат, предотвратить у школьников появление сколиотической осанки. А если сколиоз уже есть, то в большинстве случаев помогаем от него избавиться. Поэтому я решил предоставить возможность бесплатно проходить курс реабилитации не только ветеранам АТО, но и членам их семей.

Кроме Киева, по франшизе открыты медицинские центры в Чернигове, Луцке и Львове. Планируем открыть их в ближайшее время и в других городах.



* Ветеран АТО Олег Бугай: «Курс реабилитации помог мне полностью избавиться от боли в спине». Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

— Долго ли сохраняется положительный эффект от курса реабилитации?

— В каждом конкретном случае по-разному. Подвижность спины и суставов может полностью восстановиться, и через несколько лет вы и не вспомните, что не могли разогнуться. То же самое и с болью — она может уйти навсегда. Но некоторым пациентам мы рекомендуем повторные профилактические курсы. Школьникам для поддержания хорошей осанки не помешает проходить нашу программу два-три раза в год, например, на каникулах.

Важный момент. Если пациент после успешного завершения курса будет заниматься тяжелой физической работой, например, грузить мешки с цементом, то проблемы со спиной могут со временем возникнуть снова.

— В конце 2013 года во время Революции достоинства в ходе одного из противостояний я получил травму бедра, — рассказал один из пациентов, ветеран АТО из Киева Олег Бугай. — Врачи поставили мне диагноз воспаление сустава. Позже выяснилось, что на самом деле это был перелом бедра. Переходил я его на ногах, борясь с болью при помощи различных мазей. Кость срослась, боль со временем перестала меня донимать. Во время третьей волны мобилизации (она была объявлена 24 июля 2014 года. — Авт.) меня призвали в ВСУ. Попал в 92-ю отдельную механизированную бригаду. Воевал в Луганской области возле города Счастье. Был артиллеристом, командиром расчета.

Физические нагрузки, причем значительные, были неизбежны, и после них у меня возникала боль. Чтобы справиться с ней, приходилось глотать таблетки. После демобилизации в конце 2015 года я обратился к врачу. Он направил меня на магнитно-резонансную томографию, которая выявила перелом бедра. Доктор пояснил, что из-за этой травмы мышцам и связкам пришлось приспосабливаться. В результате некоторые из них атрофировались. По этой причине возникали боли в спине, ноге, колене. Врач сказал, что нужна физическая реабилитация. Тогда я вспомнил, что в армии на Яворовском полигоне познакомился с Василием Мыколенко, который рассказывал о своем реабилитационном центре. Разыскал Василия через «Фейсбук». Прошел у него два курса реабилитации, и они мне помогли.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали советы специалистов по поводу лечения болей в спине, а также рассказывали о медицинском оборудовании для быстрого восстановления после тяжелых травм, которое создали украинские ученые.

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